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周五前高溫悶熱…賈新興：薔蜜颱風最快明生成 6月梅雨大爆發

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五前，高溫悶熱・午後山區零星西北雨。本報資料照片
周五前，高溫悶熱・午後山區零星西北雨。本報資料照片

薔蜜颱風有生成機率，未來4周有6大天氣重點整理。至於熱到什麼時候？「接下來台灣天氣超複雜」，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，從高溫悶熱天氣到薔蜜颱風生成，以及今起至周五，台東易有局部火燒風發生的機率。6月梅雨大爆發。

賈新興說，周五前，高溫悶熱・午後山區零星西北雨。周五至周六，微弱鋒面和東北風，天氣轉不穩，新竹以北及宜蘭早晚略涼。今天起至周五，台東火燒風，氣溫急升・濕度極低，台東居民特別注意。

至於薔蜜颱風何時形成？他說，明天至周四，有生成機率。密切追蹤菲律賓海動態，提前做好準備。6月5日至6月9日，鋒面和偏強的西南季風，天氣轉趨不穩定，持續追蹤最新預報。6月6日至6月20日，各地降雨轉偏多的機率較高・台中以南更明顯，低窪地區留意積淹水。

近期天氣方面，賈新興表示，明天至周四，午後山區零星短暫雨。周五至周六，受微弱鋒面和東北風影響，周五彰化以北及宜蘭轉有局部雨，午後各地有局部雨。周六，台南以南沿海及花東有零星短暫雨，午後台中以南有局部短暫雨，苗栗山區及花東山區亦有局部短暫雨。周日，台南以南沿海有零星短暫雨，午後北北基宜、台中以南山區及高屏有局部短暫雨，桃竹苗及花蓮亦有零星短暫雨。

他說，下周一，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後台中以北、南投以南山區及花東亦有局部短暫雨。下周二，新竹以北及東北角有局部短暫雨，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周三，清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。下周四，清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

至於近期颱風發展機會，賈新興說，今天起，在菲律賓海附近有熱帶系統發展的趨勢，預估明天至周四，今年第6號颱風薔蜜有生成的機率。另外持續觀察6月5日至9日，是否有受鋒面及偏強西南季風影響的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

未來天氣重點。圖／取自賈新興臉書
未來天氣重點。圖／取自賈新興臉書

未來10天TY侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天TY侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書
未來14天梅雨指標和西南季風指標。圖／取自賈新興臉書

賈新興 高溫 宜蘭 台東

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