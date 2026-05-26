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熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

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熱到懷疑人生！高溫亮紅色警示 3縣市恐飆38度極端高溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，注意極端高溫，慎防熱傷害。圖／中央氣象署提供
各地天氣高溫炎熱，注意極端高溫，慎防熱傷害。圖／中央氣象署提供

各地天氣高溫炎熱，注意極端高溫，慎防熱傷害。中央氣象署發布高溫資訊（紅色），台東縣有焚風發生的機率，今天白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。台北市、屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、花蓮縣、台東縣為黃色燈號。

高溫紅色燈號：台南市。高溫橙色38燈號：台北市、屏東縣。高溫橙色36燈號：基隆市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市。高溫黃色燈號：桃園市、花蓮縣、台東縣。

中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，太平洋高壓影響下，又乾又熱的西南風使台灣出現炎熱的天氣󠀠，特別是在大台北、中南部內陸及花東縱谷普遍出現36至38度的高溫󠀠，今明兩天還是很熱。󠀠

氣象署說，今天、明天各地晴朗炎熱󠀠，高溫普遍在33度以上󠀠，澎金馬也有30度左右󠀠，大台北、中南部內陸及花東縱谷容易出現37度左右或以上的高溫󠀠，台東有焚風發生的機率󠀠。防熱傷害的工作不可少，外出防曬，宜穿著通風透氣衣物󠀠，隨時補水。「減少戶外活動、挑時段避開最猛烈的陽光󠀠。車內如烤箱，勿獨留幼童或寵物在車內」。

高溫 屏東縣 台南 台北 中暑 天氣動態

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