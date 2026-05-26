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近期至少1個颱風生成 粉專曝可能路徑 多數模式估至少可達中颱

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶擾動99W，後續大致將朝琉球南方海域移動，之後再於日本南方海域附近轉向東北。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
熱帶擾動99W，後續大致將朝琉球南方海域移動，之後再於日本南方海域附近轉向東北。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

近期將有颱風生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠最新Google FNV3與ECMWF AIFS模式資料顯示，本周後期至6月上旬，西北太平洋到南海，至少會有1個颱風形成。

目前有熱帶擾動99W，各模式對其後續發展已逐漸趨於一致。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠從最新系集路徑來看，99W後續大致將朝琉球南方海域移動，之後再於日本南方海域附近轉向東北。相較前幾天，整體路徑已明顯收斂許多，代表模式對大方向的掌握度正持續提升。雖然仍有少數模擬結果接近台灣東方海域，但整體而言，靠近甚至直接影響台灣的風險已降低許多。強度方面，󠀠󠀠目前多數模式預估至少可達中度颱風。

南海也持續有熱帶擾動發展訊號󠀠󠀠，󠀠󠀠不過，󠀠󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠目前各模式看法仍相當分歧，󠀠󠀠部分支持成為熱帶低壓，󠀠󠀠並朝巴士海峽或台灣附近移動，󠀠󠀠但也有不看好發展，󠀠󠀠「只是一個大低氣壓帶」。因此，這個系統是否能順利發展，󠀠󠀠以及後續實際路徑如何，󠀠󠀠都還存在相當大的變數。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠太平洋高氣壓後續的強弱與位置變化，󠀠󠀠將會是影響颱風路徑的關鍵。若高壓偏強，系統可能偏西移動，󠀠󠀠若高壓減弱，則較容易北轉。󠀠

另外，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠颱風或熱帶系統的發展，󠀠󠀠也可能間接影響6月中旬以前，󠀠󠀠梅雨鋒面的發展與位置，󠀠󠀠為6月份的梅雨季天氣增添不少變數。

怎麼看系集路徑圖？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠路徑愈集中，代表模式看法愈一致，可信度通常也較高。路徑愈分散，則表示環境變數仍大。圖上顏色代表強度，󠀠󠀠偏紅、紫色為較強系統；綠色、黃色則相對較弱。󠀠圖上顏色代表強度偏紅、紫色為較強系統；綠色、黃色則相對較弱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 南海 日本

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