荔枝季正式登場 專家1張圖看懂黑葉和玉荷包的差別

夏天的味道來了！荔枝季正式登場。農業部﻿表示，說到台灣荔枝，怎麼能不提玉荷包跟黑葉這兩大人氣品種。

農業部臉書粉專﻿表示，玉荷包果肉厚實又細緻、果皮紅中帶綠，特色就是果核小，一口咬下滿滿的果肉，甜中還帶點微微果酸，是許多人心中的荔枝界夢幻逸品。

而黑葉則是最經典、最熟悉的台灣味，農業部﻿表示，也是台灣種植面積最多的品種，產季在6月開始，果肉爽脆、甜中帶酸，愈吃愈涮嘴，冰過之後更好吃。