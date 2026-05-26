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酷熱今飆40度高溫恐再刷新紀錄 颱風將生成 吳德榮曝最新預測更近台灣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定。因在暖氣團內，白天炙熱如盛夏，續創今年高溫，今、明兩天將達最高峰，全台最高氣溫直逼40度，應注意防曬、防中暑。今天北部23至38度、中部22至37度、南部22至40度、東部20至39度。
周五梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。吳德榮說，周六鋒面南移巴士海峽，北台灣雨後多雲，其他地區仍有局部降雨的機率。
吳德榮表示，周日至下周二熱帶擾動或颱風外圍的東北風帶來水氣，北部、東北部有局部短暫雨的機率。下周三、下周四熱帶擾動或颱風遠離，西南季風進入南海，台灣附近大氣漸趨不穩定，午後對流機率逐日提高。
至於颱風生成是否影響台灣？他說，歐洲模式（ECMWF）31日20時模擬圖顯示，熱帶擾動或颱風大迴轉的路徑已調整，約通過在宮古島附近，比原模擬更接近台灣，雖對台仍無直接威脅，但其外圍東北風帶來水氣，北部、東北部有局部短暫雨的機率。歐洲AI模式（AIFS）模擬亦有類似的調整。由於各國模式仍會持續調整，應繼續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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