連夜搶修…台灣高鐵宣布今天正常營運 各車次依時刻表發車

高鐵苗栗至台中路段昨發生號誌訊號異常，導致南北列車大亂，造成近年最嚴重延誤事件。高鐵公司今天清晨5時宣布，經搶修後號誌系統恢復正常，今天正常營運，各車次列車依時刻表發車。

高鐵公司昨進行營運前準備作業時，發現苗栗至台中路段號誌訊號異常，分別於清晨4時47分通報運安會、清晨5時38分通報鐵道局，上午8時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各3班自由座運行，末班車提早30分鐘。

另為加強南港-至台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時增至5班列車運行，疏運期間也在全線各車站準備點心、麵包、礦泉水，分享旅客，以表達誠摯歉意。

高鐵公司表示，搶修人員昨天深夜11時30分提前至軌道旁待命，待最後一班營運列車通過後立即進場搶修，於今天清晨1時43分，確認號誌系統恢復正常。

高鐵公司清晨3時30分再次召開緊急應變會議（EOC），由董事長史哲親自主持，除確認各項設備設施均正常運作，今天正常營運，各車次列車依時刻表發車外，也特別感謝維修同仁堅守崗位、不眠不休，完成任務。

針對外界質疑，去年以來營運異常事件有升高趨勢，高鐵公司澄清為誤解，分析去年42件異常事件，其中20件為颱風、地震所造成，不可歸責於高鐵公司事件有所增加；進一步比較可歸責高鐵事件，與過往10年的平均值一致，其中人為因素事件僅3件。

對於昨天號誌訊號異常致延誤事件，高鐵公司說，本次故障樣態，初步判斷應為更換「轉轍器控制機箱」（Switch Machine Control Case，SMC）電源模組首度出現異常狀況所導致。

這是高鐵公司自2024年起，執行為期3年的號誌系統更新計畫，預計今年底完成。過去2年多均利用夜間4.5小時的維修時間，順利完成371組SMC電源模組更換，占全線458組的83.5%，本此為首度發生的異常樣態，台灣高鐵已保存更換後的各項設備，後續將與原廠及第三方共同釐清事件根因與責任歸屬。

高鐵公司表示，由於高速列車行駛必須遵循的高標準安全規範，一旦出現訊號異常，必須依照標準作業程序進行列車降速，以確保營運安全。針對本次事件，台灣高鐵將積極與設備原廠及第三方共同釐清事件根因，並再次對於旅客行程受到延誤表達十二萬分歉意，同時感謝維修同仁盡力完成系統搶修。

維修人員連夜搶修後，高鐵今天正常營運。圖／台灣高鐵公司提供

維修人員連夜搶修後，高鐵今天正常營運。圖／台灣高鐵公司提供