薔蜜颱風最快本周生成 專家曝路徑拋物線進逼日本 是否侵台關鍵是它

最快本周將有颱風生成。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，目前位於菲律賓東方海域上的99W，根據今晨美國NCEP、歐洲ECMWF及部份AI數值模式等模擬結果顯示，後續再增強為颱風的機率在90%以上，且至少是中度颱風到強烈颱風等級之間的強度。預估最快在本周，就有可能成為今年第6號颱風薔蜜。

林得恩說，初步評估，在環境駛流場的導引下，未來將循拋物線方式向日本南部陸地移動，或很接近日本南方外海，時間就落在6月3日前後。

至於颱風運動過程中，會不會直接侵襲台灣？或是非常靠近，並影響台灣？他說，關鍵角色仍要視太平洋高壓當時的強弱變化而定。不過，最新一報的模擬結果顯示，颱風中心的確比昨天、前天要更靠近台灣，必需加強留意守視。

他說，要提醒留意的是，5月31日至6月2日期間，因颱風的接近，海面風力逐漸增強，台灣北部海面、台灣海峽、東部海面、東南部海面及巴士海峽平均風力可達5至6級，最大陣風可達8至9級，海面浪高最大1.5至2.5公尺。另一方面，南海海域的熱帶擾動也跟著活躍起來，在6月初也有機會再增強發展成新的颱風；不過，由於時間尚久，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。