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從餐桌到權力結構 《獨自跳舞》在華山拱廳解剖身體與關係

聯合報／ 記者何定照／即時報導
賴翠霜舞創劇場即將於2026年5月29日到31日，帶來2026《獨自跳舞 Solo Dance》第三屆舞蹈創作平台演出。圖／賴翠霜舞創劇場提供
賴翠霜舞創劇場即將於2026年5月29日到31日，帶來2026《獨自跳舞 Solo Dance》第三屆舞蹈創作平台演出。圖／賴翠霜舞創劇場提供

賴翠霜舞創劇場即將於2026年5月29日到31日，帶來2026《獨自跳舞 Solo Dance》第三屆舞蹈創作平台演出。演出於華山 1914 文化創意產業園區的「拱廳」，在藝術總監賴翠霜與創作陪伴王怡湘的專業引領下，四位新銳創作者暨表演者：陳玟萱、鄭舜文、高林君潔與賴韋蒓，並與聲音藝術家莊勝凱合作，將結合拱廳獨特的建築場域，從生命經驗出發進行自我剖析，將思考與記憶轉化為獨特的創作語彙。

本次演出以「我獨自在昨天＿＿明天的＿＿」為創作命題，四位創作者從餐桌禮儀、人際距離、依附關係與權力結構出發，透過身體、物件與空間，描繪個體在過去與未來之間的感知狀態。作品關注那些難以言說卻真實存在的情緒與關係，在日常細節中重新觀看身體如何被規訓、纏繞與形塑，並在裂縫與迷霧之間，尋找自我與他人的位置。

賴翠霜舞創劇場由旅德編舞家、台新藝術獎第七屆百萬首獎得主賴翠霜，於2011年創立，致力於開發舞蹈藝術的多元可能，並推廣舞蹈與大眾之間的連結。作品多關注社會議題，涵蓋家暴、環境與高齡等主題，並融合影像、文字與現場聲音等跨域元素，以舞蹈劇場形式拓展敘事語彙，持續探索藝術與當代生活之間的對話。

藝術總監賴翠霜表示：「我們期待透過這個舞台，可以持續為年輕創作者提供創作所需的強力支持，激發他們的潛力並為藝術生態帶來新的氣象。」

2026《獨自跳舞 Solo Dance》在五月底即將於華山拱廳舉行四場演出。除了正式演出，四位創作者也帶來精彩的體驗工作坊課程，讓一般民眾能夠搶先目睹演出內容，並實際參與各個創作者不同的肢體律動與感官體驗。演出購票請上ACCUPASS 活動通，更多演出及工作坊消息歡迎至賴翠霜舞創劇場臉書粉專。

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