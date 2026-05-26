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醫師畫家郭宗正畫展 以水彩凝視生命風景

聯合報／ 記者何定照／即時報導
醫師畫家郭宗正作品《臺南孔廟》。圖／臺北市藝文推廣處提供
醫師畫家郭宗正作品《臺南孔廟》。圖／臺北市藝文推廣處提供

臺北市藝文推廣處115年度主辦特展《悠然與凝視—2026郭宗正水彩創作展》於115年5月20日至7月8日於一樓特展室展出。該展邀請藝術家郭宗正醫師，以水彩為媒材，透過人物、情感與風景等多元題材，帶領觀眾進入一段兼具溫度與深度的藝術旅程。

展覽以「悠然」與「凝視」為核心概念，從日常生活的觀察出發，延伸至對生命、情感與世界的細膩體察。水彩媒材特有的流動與透明，使畫面在光影交織中呈現出柔和而富層次的視覺效果，也讓觀者在觀看過程中，感受到時間與情緒的緩慢流動。藝術家結合其醫學背景，將對生命脆弱與堅韌的理解融入創作，使作品不僅止於視覺表現，更蘊含對生命價值的深刻思考。

展覽規畫六大主題展區，共展出60件水彩作品，呈現藝術家多面向的創作風貌。從「溫柔婉約的女性系列」與「熱情奔放的女體系列」，展現人體之美與情感張力；「親情與愛的系列」描繪人與人之間真摯動人的關係；「力與美的動感系列」捕捉舞蹈與人體藝術的律動之美；「故土情懷系列」以臺灣風景為主題，表達對土地的深厚情感；「異鄉旅趣系列」則呈現海外旅遊所見的文化風貌，拓展觀者的視野。

臺北市藝文推廣處長期致力於推動藝術教育與文化參與，透過展覽與推廣活動，持續拓展藝術與市民生活之間的連結。本次展覽以水彩為核心，結合人物、情感與文化景觀等多重面向，展現當代水彩藝術的多元表現，期望讓不同年齡與背景的觀眾，都能在觀看之中找到共鳴，進而走近藝術、理解藝術。

臺北市藝文推廣處詹素貞處長致詞表示，郭宗正不但是中華亞太水彩藝術協會理事長、台灣國際水彩畫協會常務理事、臺灣水彩畫協會理事長、臺陽美術協會理事長，以及台灣南美會理事長，此次更是首次於臺北市藝文推廣處舉辦個展，別具意義。

詹處長表示，郭宗正長年行醫，在投入醫術工作的同時，始終不減對藝術創作的熱愛與堅持。本次展覽展出約六十件作品，雖僅為其創作的一部分，卻充分展現他將醫者情感融入藝術的深厚底蘊。她認為，觀者能從畫作中感受到甜美與恬靜，也看見一位醫者迎接無數生命、解除病痛後，內心所累積的溫暖、安定與感恩。

她進一步表示，藝術最珍貴之處，在於情感交流與心靈共鳴，而郭宗正的作品正能帶給觀者深刻感動。她也提到，臺灣歷史上，醫師投入文化藝術的傳統從未中斷，例如被譽為「臺灣文學之父」的賴和，便是彰化著名仁醫，同時深耕文學創作；另外，臺南出身的「歌人醫生」林清月，不僅創立臺灣第一間綜合醫院，也對臺灣歌謠與民俗文化保存貢獻卓著。郭宗正延續了臺灣醫者關懷社會與投入文化的精神，不僅積極投身視覺藝術創作，更長年支持年輕藝術家發展，令人敬佩。

台灣美術院蘇憲法院長表示，水彩創作極重視細節與質感的掌握，無論是人物肌膚細膩柔嫩的表現，或建築、石材等堅實材質的描繪，都需要極高的觀察力與精準技巧，而郭宗正在這方面展現了深厚功力。

郭宗正表示，感謝臺北市藝文推廣處以及各界貴賓蒞臨支持，讓他有機會與大家分享多年來的創作心路歷程。郭宗正表示，自己近期正式被選為臺陽美術協會理事長，肩負起臺灣美術界傳承與延續的重要使命。面對擁有九十年歷史的臺陽美術協會，他深感責任重大，也期盼能持續為臺灣美術發展貢獻心力。

醫師畫家郭宗正作品《病床前作畫》。圖／臺北市藝文推廣處提供
醫師畫家郭宗正作品《病床前作畫》。圖／臺北市藝文推廣處提供

藝術家 情感

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