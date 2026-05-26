聽新聞
0:00 / 0:00

短效胰島素大缺貨 食藥署允專案輸入

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

國內糖尿病患逾兩百萬人，其中數十萬糖友需施打胰島素控制病情，但近一年來，短效型胰島素大缺貨，為此，衛福部食藥署同意專案輸入，健保署於五月九日暫予收載，健保支付價從每支二三○多元提高至二七三元，解決這一波缺藥困境。

此波缺藥是否與調整藥價有關？健保署醫審及藥材組長黃育文表示，此款短效型胰島素健保給付藥價已有兩年未調整，此波缺貨為藥廠調整產線所致，與藥價調整無關。

糖尿病學會常務理事杜思德表示，此款傳統短效型胰島素缺藥不如想像嚴重，仍有其他藥物可取代，但因不少患者習慣此傳統短效型胰島素，食藥署才以專案輸入方式，解決患者用藥需求。

在整體藥品市場方面，藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，美國總統川普擬定藥品關稅政策，要求國際藥廠至美國設廠生產，並調降美國本土藥價，加上中東戰爭等因素，全球藥品市場出現重大變化，對台灣增加許多不確定因素，若藥廠調整供藥策略，或藥價不斷上升，健保財務壓力增加，國內恐湧現缺藥潮。黃金舜建議，政府應於每年健保藥費二五○○億元預算中規畫藥品基金，降低缺藥風險，藥價調整也應更精準、細膩。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲說，藥價受許多因素影響，如醫院藥價差、原物料及人工等價格上漲，連帶增加成本，藥廠為了獲利，可能減少或增加某些藥品，衝擊藥品供貨，政府應該提早因應。

食藥署 健保 胰島素

延伸閱讀

40歲男糖化血色素飆到12% 醫提醒早期控糖可降17%死亡率

呼吸道融合病毒長效抗體 健保審查待廠商送件

德重視台灣AI與數位醫療經驗 石崇良：德不孤必有鄰

北極星藥業撤惡性間皮瘤藥證申請 調整美子公司人力

相關新聞

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

台灣高鐵今因號誌訊號異常發生近年來最嚴重延誤，高鐵公司說明，今清晨進行轉轍器控制機箱的電力模組計畫性排程維，更新後出現電流不穩定的狀況，導致現場轉轍器無法定位，只能仰賴人工「一班一班授權通過」，預計將於明凌晨12時5分收班後進行搶修，至於明天營運狀況，將於首班列車營運前公告。

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

全家便利商店115年3至4月期統一發票中獎名單公開！共開出11張百萬元以上幸運發票，包括2張特別獎1,000萬元、2張特獎200萬元、5張頭獎20萬元，以及2張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花21元購買飲品就抱回1,000萬元大獎，再度掀起「銅板價變身千萬富翁」話題。

交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 還要研議線上退費機制

高鐵苗栗至台中路段今天發生號誌訊號異常，導致南北列車大亂，交通部鐵道局也坦言，此事件為「近年最嚴重延誤」。交通部長陳世凱今晚表示，交通部要向所有受影響的旅客表達歉意，針對明天高鐵營運狀況，若修復不如預期，將直接延續今天備用時刻表，並機動開設重點區間列車、啟動運距聯防機制，後續也會研議線上退票、退費。

高鐵苗栗段又出包 地方懷疑：隧道多、無線電信號干擾？

高鐵今天發生史上最大延誤事件，初步原因是位於苗栗縣境有道岔訊號異常，早上有旅客紛紛在高鐵粉專留言「走走停停7：25台中上車，9點了才到苑裡」、「台中到苗栗走走停停 ，誤點已經超過2小時了」抱怨連連。由於高鐵列車曾數度在苗栗段暫停而延誤，讓外界不禁聯想「怎又是在苗栗段出包，到底是為什麼？」

旅客機場服務費將調漲 桃機：因應建設及服務品質有其必要

我國機場服務費將於今年起採取2階段調漲，分別是今年9月1日起調漲為750元、2028年9月1日起再調漲至1000元。機場公司發出聲明，桃園機場正推動多項重大建設，包含新客、貨運設施與既有設施更新改善，為因應未來建設資金需求、維持機場服務品質，調整機場服務費費率有其必要，未來所增加之收入，將用於機場建設與服務優化。

從餐桌到權力結構 《獨自跳舞》在華山拱廳解剖身體與關係

賴翠霜舞創劇場即將於2026年5月29日到31日，帶來2026《獨自跳舞 Solo Dance》第三屆舞蹈創作平台演出。演出於華山 1914 文化創意產業園區的「拱廳」，在藝術總監賴翠霜與創作陪伴王怡湘的專業引領下，四位新銳創作者暨表演者：陳玟萱、鄭舜文、高林君潔與賴韋蒓，並與聲音藝術家莊勝凱合作，將結合拱廳獨特的建築場域，從生命經驗出發進行自我剖析，將思考與記憶轉化為獨特的創作語彙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。