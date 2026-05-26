短效胰島素大缺貨 食藥署允專案輸入

國內糖尿病患逾兩百萬人，其中數十萬糖友需施打胰島素控制病情，但近一年來，短效型胰島素大缺貨，為此，衛福部食藥署同意專案輸入，健保署於五月九日暫予收載，健保支付價從每支二三○多元提高至二七三元，解決這一波缺藥困境。

此波缺藥是否與調整藥價有關？健保署醫審及藥材組長黃育文表示，此款短效型胰島素健保給付藥價已有兩年未調整，此波缺貨為藥廠調整產線所致，與藥價調整無關。

糖尿病學會常務理事杜思德表示，此款傳統短效型胰島素缺藥不如想像嚴重，仍有其他藥物可取代，但因不少患者習慣此傳統短效型胰島素，食藥署才以專案輸入方式，解決患者用藥需求。

在整體藥品市場方面，藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜表示，美國總統川普擬定藥品關稅政策，要求國際藥廠至美國設廠生產，並調降美國本土藥價，加上中東戰爭等因素，全球藥品市場出現重大變化，對台灣增加許多不確定因素，若藥廠調整供藥策略，或藥價不斷上升，健保財務壓力增加，國內恐湧現缺藥潮。黃金舜建議，政府應於每年健保藥費二五○○億元預算中規畫藥品基金，降低缺藥風險，藥價調整也應更精準、細膩。

台灣醫藥品法規學會理事長康照洲說，藥價受許多因素影響，如醫院藥價差、原物料及人工等價格上漲，連帶增加成本，藥廠為了獲利，可能減少或增加某些藥品，衝擊藥品供貨，政府應該提早因應。