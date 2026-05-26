我進軍太空產業 2031年火箭試射 2034年送衛星入軌

賴清德總統就職典禮時指出，政府將發展次世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。國家太空中心昨表示，預計二○三一年進行火箭試射，二○三四年透過火箭送二○○公斤級左右衛星入軌，以達台灣太空自主權。

國科會報告指出，國家發射場域設置計畫短期內滿足入軌火箭計畫，供二○三一年及二○三四年進行二○○公斤級入軌火箭飛行測試；遠期可執行搭載一○○○公斤級以上的入軌火箭發射活動，成為全球具備衛星發射能力國家。

國家太空中心副主任余憲政表示，此計畫是國家太空發展的重點工作，目標是讓衛星入軌並運載科學儀器上太空，預計二○三一年進行火箭試射，二○三四年搭載二○○公斤級衛星上太空，初期工作包含遙測、定位、氣象研究等，後續也會有其他衛星計畫搭配。

余憲政指出，一九九一年太空中心成立後，已發射衛星包含福衛一號、二號、三號、五號、七號、獵風者、福衛八號等，但因台灣沒有自主發射能力，都是委託國外，每顆一○○○公斤級以內衛星的委託發射成本約三億到七億元，自己發射的成本將大幅降低。

余憲政表示，台灣太空發展的重點為北衛星、南火箭，新竹總部是衛星整合、測試和研發基地，台南沙崙則是火箭組裝廠，之後就送往國家發射場域發射升空。