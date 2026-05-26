重要民俗傳承 「阿美族豐年祭」新增保存者

「阿美族豐年祭（ilisin）」是原民獨特的民俗祭儀，也是台灣重要的無形文化資產。文化部昨天公告重要民俗「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」，新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，和「花蓮縣吉浦巒文化發展協會」同列兩大保存者。

審議委員孫大川表示，港口部落豐年祭籌備委員會對祭儀運行的方式、知識都有清楚的認知，並有多年實踐經驗，具保存維護能力。

「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」於民國一百年登錄為重要民俗，認定保存者為「花蓮縣吉浦巒文化發展協會」，執行保存維護計畫及調查記錄等工作。本次新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，則由mama no kapah（青年之父）領導的籌備委員組成，儀式中男性年齡階層分工合作，由mama no kapah負責統籌，確保各項祭儀執行。

文化部表示，「港口部落豐年祭籌備委員會」將與「花蓮縣吉浦巒文化發展協會」共同傳承祭儀保存，讓各項保存維護工作發揮更大效益。文化部也將持續協助保存者，讓原住民族民俗無形文化資產永續傳承，彰顯台灣多元文化價值。