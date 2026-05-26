與6社福同步 主計長：國民年金7月調增至5000元

賴清德總統前天宣布，未來家庭主婦每月可領五千元，引起各方矚目，府方隨後解釋，這是將國民年金由每月四○四九元調增而來。主計長陳淑姿昨在立院表示，配合六大社福，將從七月一日起調整，國民年金漲幅約百分之廿三點五，財源將以公務預算支應。

立法院財政委員會與外交國防委員會，昨天聯席審查軍購特別預算。國民黨立委林德福說，賴總統周日宣布家庭主婦未來每月可領五千元，外界還以為是新設立津貼，直到總統府發新聞稿，才知是提高國民年金給付。

陳淑姿回答，六大社福七月一日開始調整，國民年金也升為五千元，每月增加九五一元。今年下半年需預算八十四億九千萬元，明年則採全年度預算。

林德福追問，賴總統喊出十八歲前每人每月五千元成長津貼，是用年度預算或特別預算？陳淑姿回答，以年度預算編列。財政部長莊翠雲表示，尊重主計總處，用公務預算來支應。

國民黨立委陳玉珍表示，政府編列高額的軍購預算毫不手軟，卻對軍人加薪態度保守。如今，台積電的基層員工年薪動輒超過兩百萬元，國軍官兵承擔高風險以及長時間勤務，待遇卻相對偏低，她呼籲政府應該抱持「跟台積電搶人才」的決心，大幅提高軍人薪資與制度誘因。

顧立雄回應，軍公教整體調薪方案仍在行政院研議中，去年已針對部分加給進行調整，包括戰鬥部隊加給有明顯提高，未來會持續檢討專業加給與留才措施，最終方案仍待行政院拍板公布。