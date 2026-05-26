台博館特展「時代的訊號」 重現台灣民主發聲

「二一二七二六三○二三」這組號碼，是紐約「台灣之音」的第一支電話號碼，撥打該號碼就會自動轉入答錄機，聆聽預錄的台灣相關新聞或訊息，掛斷後錄音帶會自動倒帶等待下一通來電。許多台灣抗爭運動的參與者，便透過撥打越洋電話給「台灣之音」留下現場見證。台博館鐵道部園區特展「時代的訊號」昨揭幕，重現這一段台灣民主獨特的「發聲」過程。

在言論受到管制的年代，民眾如何分享傳遞訊息？「時代的訊號：傳播技術與民主的攪動」特展，分四階段呈現台灣的「地下聲音」。從日治時期以紙媒、街頭宣講進行倡議，到戰後雜誌與油印刊物崛起。一九七○年代透過「台灣之音」等海外答錄機串聯與ENG攝影機記錄現場，接著是九○年代地下電台興起。如今則是網路社群的百花齊放，快速串聯公共討論。

文化部長李遠昨參加開幕，特別代表文化部向「在漫長時間裡運用傳播技術，讓台灣從戒嚴威權時代走向民主時代的前輩」一鞠躬。他也提醒大家，台灣從過去的資訊封閉到如今的過度開放，「現在我們要重新面對如何防止假訊息」，防止假訊息顛覆台灣辛苦得到的自由民主社會。

展場重現紀錄片團體綠色小組拍攝「五二○農民運動」影像的過程。綠色小組代表李三沖回憶，一九八○年代社會運動蓬勃發展，但主流媒體多忽視。綠色小組利用當時新興的家用攝影機走上街頭拍攝，再透過地下放映、錄影帶流通等方式傳播影像，更曾自海外引進無線電視台發射設備，短暫成立綠色電視台，讓民眾看到與電視台完全不同的現場。

黨外雜誌美術編輯邱萬興回憶，當年黨外雜誌常需在深夜趕工編輯、印刷，以躲避查禁與搜查。那個年代的雜誌必須經歷手工排版、照相打字等繁複程序，工作團隊分秒必爭「天亮之前一定要編好」，才能趕在查禁前流通出去。