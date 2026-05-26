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機場服務費調漲 學者：國家門面發展必要投資

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

機場服務費將分兩階段調漲至一千元，學者表示，桃園機場第三航廈、第三跑道等工程正在進行，目前機場服務費收入已明顯不足，另還有其他機場建設還在進行，算是國家門面與航空產業永續發展的必要投資。

朝陽科技大學飛航系主任盧衍良表示，上一次調漲機場服務費為二○一五年，目前每年桃機僅約六十四億元的機場服務費，收入已顯有不足，若不調整，桃機公司恐在二○二八年面臨無法還本付息的財務危機，對高度仰賴航空運輸的台灣而言影響甚大。

盧衍良說，為減緩衝擊，目前規畫採兩階段溫和調漲較為合理，對一般旅客而言，增加的數百元占整體出國旅費比率小，但從年觀光出國人數來看，這筆資金集結起來，能實質提升機場軟硬體與通關設施，算是國家門面與航空產業永續發展的必要投資。

成功大學交通管理系副教授戴佐敏表示，機場服務費主要有兩個用途，一個是機場建設專款專用，另一個是專款專用進行觀光推動。過往機場服務費分給桃園機場及觀光發展基金各一半，這次占比調整，第一階段機場占比百分之八十、觀光發展基金占百分之廿。

戴佐敏說，近年來我國機場進行多項建設，包含桃園機場第三航廈北登機廊廳已啟用，第三航廈預計明年底啟用，另一個重要建設是桃園機場第三跑道。

戴佐敏指出，目前桃園機場兩條跑道已無法滿足現有旅運量，急需第三跑道紓解，工程及土地取得費用十分龐大，不管對桃園機場或民航作業基金都是很重的負擔，此外，該費用也用在觀光發展上，吸引更多國際客來台觀光，他認為調漲有其道理。

桃園機場 調漲

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