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機場服務費分階調漲 9月出國多250元
出境旅客隨機票收取的「機場服務費」九月起將調漲，交通部宣布將分兩階段調整，第一階段九月一日起從現行五百元漲至七五○元，二○二八年九月一日起再調漲為一千元，漲幅達百分之百，多數收入將投入機場建設。
交通部航政司說明，機場服務費已逾十年未調整，考量桃園國際機場第三航廈、第三跑道及相關建設需求，採兩階段調整。機場公司表示，除機場服務費分階段調整，向轉機旅客收取的轉機過境設施使用費亦將同步檢討調整。
以去年出境約二五七○萬人次推算，第一階段每年可增加六十四點二五億元的服務費收入，總計一九二點七五億元；第二階段每年再多增加六四點二五億元，年收入可達二五七億元。
航政司表示，比較亞洲鄰近主要機場，目前新加坡約新台幣一五九七元、香港約一四三四元、泰國預計自六月起調整至約一一八七元，日本成田也規畫七月起調漲至一二三九元。相較之下，桃園機場現行五百元在亞洲鄰近主要機場相對低檔，即便未來調整至一千元，仍低於部分亞洲主要樞紐機場水準。
航政司指出，現行五百元機場服務費，觀光署與桃機公司各分配二五○元，第一階段調整至七五○元後，其中三百元分配給觀光署、四五○元給桃機公司；第二階段調整至一千元後，其中三五○元分配給觀光署、六五○元給桃機公司，觀光署與桃機公司占比調整為百分之卅五、百分之六十五。
至於機場服務費的使用，航政司表示，現行機場及觀光署各分配百分之五十，觀光署部分將直接撥入「觀光發展基金」，專門用於國家級風景特定區建設、國際觀光行銷宣傳及地方政府觀光設施補助；機場部分則作為機場專用區建設、噪音防制回饋金及硬體維護財源；調漲之後，機場占比將較觀光高，而機場多數收入將投入機場建設。
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