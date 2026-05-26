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近年最嚴重…高鐵大誤點 影響24萬人

聯合報／ 記者胡瑞玲柯美儀／台北報導
台灣高鐵昨大誤點，高鐵櫃檯湧現許多排隊等待退票旅客，不少人一早出門直至中午才抵達目的地，怨聲四起。記者許正宏／攝影
台灣高鐵昨大誤點，高鐵櫃檯湧現許多排隊等待退票旅客，不少人一早出門直至中午才抵達目的地，怨聲四起。記者許正宏／攝影

高鐵昨天號誌訊號異常引發近年來最嚴重延誤，一大早趕著上學、上班的民眾遲到，連交通部長陳世凱和多位立委都被卡在高鐵上，立法院交通委員會還延後七十五分鐘審議，估有廿四萬人受影響，陳世凱昨向旅客表達歉意。高鐵公司表示，已查出是更換電源模組導致電流不穩造成。今天是否正常發車，會在首班列車營運前公告。

高鐵昨天清晨營運前，發現苗栗至台中路段號誌訊號異常，許多民眾延誤數小時，立法院交通委員會原定九時開會，陳世凱和多位立委也都卡在高鐵上。國民黨立委楊瓊瓔說，「掌管交通的人都成了交通受災戶，實在太諷刺」。

號誌訊號異常肇禍 陳世凱道歉

陳世凱表示，他已親自召開緊急應變會議，全力協助高鐵盡速恢復正常營運。他昨受訪時表示，交通部會釐清原因，「被攻擊的可能性都不排除」。他責成高鐵公司預先規畫今天旅運需求，並視實際情況機動開設重點區間列車，並要求高鐵公司提高資訊透明度，同時研議線上退票、退費機制，「這次事件造成許多旅客不便，交通部要向所有受影響的旅客表達歉意」。

原定班表全取消 改自由座運行

高鐵昨宣布八時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各三班自由座運行，末班車提早卅分鐘發車。高鐵公司發言人鄒衡蕪說，昨凌晨進行轉轍器控制機箱內的電力模組計畫性排程更換後，發現轉轍器電流不穩定，導致軌道上定位訊號喪失，需透過行控中心人工一班一班授權列車通過，因此產生延誤。

目前總計四五八個轉轍器控制機箱電力模組，轉轍器控制機箱每廿年需更換一次。高鐵公司自二○二四年六月起開始用同一套方式更新，迄今已更新逾三七○個模組、超過八成，過去從未發生異常，但昨天更新一組模組後卻出現電流不穩定情形，實際原因還待查證。鄒衡蕪說，維修人員要在收班後才能夜間搶修，今天營運狀況最晚將於首班車營運前公告。

高鐵 陳世凱 楊瓊瓔 苗栗 交通部長

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