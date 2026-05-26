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第三次重大延誤 運安會：若涉安全疑慮將調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台灣高鐵被視為軌道建設的模範生，昨天卻因號誌訊號異常，造成近年來最嚴重延誤。根據統計，高鐵自通車以來總計發生三次重大延誤；運安會表示，昨天的延誤事件若涉及安全疑慮，將立案調查。

高鐵公司昨清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗至台中路段號誌訊號異常，分別於早上四時廿七分通報運安會、五時卅八分通報鐵道局。上午八時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各三班自由座運行，末班車提早卅分鐘，另為加強南港至台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開八班區間車，每小時增至五班列車運行。

若以高鐵日均旅客量推估，可能影響廿四萬人次。

民進黨立委李昆澤昨天表示，根據統計，二○二四年高鐵行車異常有廿五件，二○二五年有四十三件，今年迄今也發生多次延誤，昨天再發生嚴重延誤的情況，高鐵要盡早改善。

事實上，這並非高鐵首次發生重大延誤情況。鐵道局指出，高鐵自二○○七年通車以來，發生影響旅客規模較大的延誤事件多屬天災或外物入侵等外部因素；因設備或裝置故障所導致的嚴重延遲案例，包含二○○九年六月十一日台北站道岔訊號異常、二○一三年四月廿五日台中站號誌電子聯鎖系統故障，加上昨天苗栗至台中路段號誌訊號異常，總計三件。

運安會指出，高鐵昨天嚴重延誤事件，其安全防護機制是「不需啟動，但自行啟動」，若是發生需要啟動，但未啟動的狀況，恐會有更嚴重風險；將持續關注檢修狀況，待高鐵公司釐清確切原因，若安全防護機制有疑慮，涉及安全問題就會立案調查。

鐵道局已啟動調查程序，要求高鐵公司確實查明原因，並全面檢討設備更新與風險管控機制，後續將依調查結果要求改善。

運安會 高鐵 苗栗

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