交通專家研判 號誌系統老化不能等壞才換

台灣高鐵昨天因苗栗路段發生號誌訊號異常，引發近年來最嚴重的延誤事件。交通運輸學者直言，高鐵長時間、大範圍的延誤事故「確實不算常見」，此次事件反映號誌系統可能面臨設備老化與維護檢修問題，高鐵公司應嚴肅面對，「絕對不能等到壞了才換」。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，高鐵公司必須針對系統累積的列車營運公里數與故障數，及事故原因進行嚴謹的數據分析，全面檢討究竟是特定元件因老舊而未被提早汰換，或是日常巡檢與維護的頻率出現漏洞，嘗試從根本上防堵系統再次失靈。

鄭永祥指出，軌道系統皆具備「自趨安全（fail to safe）」防護機制，一旦號誌系統或通訊傳輸過程出現任何的異樣訊號，系統就會自動要求列車減速或停車，以確保行車安全；這次長時間、大範圍的延誤事故確實不算常見，大批乘客受到影響，高鐵公司應嚴肅面對。

台大軌道科技研究中心主任廖慶隆說，台灣高鐵營運至今約廿年，過去僅有小規模的局部檢修，尚未有全面性的汰舊換新，但這類攸關交通安全的關鍵設備，絕對不能等到壞了才更換；一旦設備損壞才進場更換，代價就是面臨全面停駛與交通癱瘓，高鐵公司應全面檢視系統是否已達到使用年限，並徹底落實預防式維修。

台灣鐵道暨國土規畫學會秘書長黃柏森說，高鐵屬於國家重要運輸系統，交通部及高鐵公司平時就應做好風險評估與備援規畫，並檢視突發事件調度與應變機制是否仍有不足；他建議建立更完整的替代運輸方案，包括與台鐵的常態化聯防、運能調度及跨系統接駁，而非等事故發生後才臨時啟動應變。