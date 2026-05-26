全台誤點…高鐵變慢鐵 通勤族崩潰

台灣高鐵昨天大誤點，癱瘓全台一日生活圈。新竹通勤族搭車北上，清晨七時許月台上擠滿人，「彷彿是來看演唱會」；一位國立大學校長從嘉義北上到行政院開會，提早於十時出發，下午二時才抵達台北，自嘲搭到「有史以來最慢的高鐵」。苗栗縣通霄鎮城北里長詹春旺說，他已經不只一次看到高鐵列車停在軌道上，懷疑高鐵道岔訊號與電信訊號波互相干擾，才導致異常。

林姓上班族昨早到高鐵台中站搭車北上，因高鐵班次大亂，原訂搭乘八時六分的班次，抵達台北已上午十一時，列車延誤約二小時，出站時拿到一二四分鐘的誤點證明。他說，列車行經苗栗路段「走走停停」，暫停三、四次，每次約十五分鐘；車廂內外都擠滿人，不少人忙著聯絡公司、家人，「很多人都滿崩潰」。

當高鐵月票族多年的李先生說，昨搭乘清晨六時卅分高鐵，列車經過苗栗火炎山附近暫停，等了廿分鐘才又動了起來，列車到苗栗站只剩一個月台可用，乘客都擠在同一月台，新竹與桃園站月台人滿為患，「一路上都在塞」。

「高鐵又停下來，甚至倒退嚕。」苗栗縣議員張顧礫說，苑裡鎮石鎮里鄉親常反映問題，當地手機訊號常消失，懷疑與高鐵列車經過有關。地方民眾也議論，苗栗路段多丘陵、隧道，與工程較複雜也有關。

苗栗在地里長詹春旺說，他家住在高鐵附近，昨在家看見列車停在軌道上，這已經不是第一次；高鐵通車以來，當地手機訊號常出現異常，曾向ＮＣＣ陳情，因為列車通過隧道訊號不能中斷，懷疑受到高鐵隧道出入口增設強波器影響，訊號互相干擾才導致異常。

新竹不少高中生搭高鐵北上讀書，昨早有學生預計搭乘六時卅七分班次，等到七時卅分仍擠不上車，急著向學校請假。林姓婦人說，女兒預計搭七時廿五分北上列車，但乘客都卡在月台，只要車來大家都急著擠上車，好幾班次的乘客擠在同一班車，女兒趕不上第一堂課，丈夫也搭不到北上高鐵，只好向公司請假。

有乘客說，高鐵清晨四時已透過官方Ａｐｐ通知訊號異常，但直到通勤尖峰仍未恢復正常，一日生活圈節奏被打亂，「真的一團亂」。