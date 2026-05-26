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觀察站／董座神隱…高鐵大出包 史哲在哪裡？

聯合報／ 本報記者胡瑞玲
台灣高鐵昨天大延誤，高鐵走走停停，一路上都在塞，許多旅客上班上學遲到，心情大受影響。記者許正宏／攝影
台灣高鐵昨天大延誤，高鐵走走停停，一路上都在塞，許多旅客上班上學遲到，心情大受影響。記者許正宏／攝影

高鐵苗栗至台中路段昨發生號誌訊號異常，導致南北列車大亂，甚至有新人要出國拍攝婚紗因高鐵誤點錯過班機，連交通部長陳世凱也受困車上，成為一大諷刺。當台灣一日生活圈被打亂之際，卻不見高鐵董事長史哲說明或坐鎮指揮，只看到高鐵公司不斷透過新聞稿更新訊息，令人錯愕。

這起號誌訊號異常事件，不只是單純的列車誤點，更被鐵道局直言是「近年最嚴重延誤事件」。高鐵向來被視為台灣交通運輸的資優生，相較事故頻仍的台鐵，高鐵長年以準點率與穩定性建立形象，一旦發生大規模延誤，社會關注程度自然更高，愈是在這種關鍵時刻，外界期待看到的，往往不只是冰冷的官方文字聲明，而是企業領導人如何面對危機、穩定人心。

對照過去高鐵發生重大事故時，前董座也是現任台鐵董事長的鄭光遠，即便面對輿論壓力，仍多次第一時間出面說明、宣布應變措施，甚至親赴現場。如今高鐵發生近年來最嚴重延誤事件，身為董事長的史哲卻未露面，也讓外界質疑，高鐵高層究竟如何看待這場危機。

事實上，史哲常站上第一線。上任初期，他曾大刀闊斧推動高鐵乘車文化改革，包含推廣「寧靜車廂」等政策，即使一度引發兩極討論，他仍多次親上火線說明，強調希望改善高鐵乘車品質與旅運文化。當時的史哲就算被推上風口浪尖，也選擇正面迎戰。

過去幾周，史哲頻繁拍攝影片，透過官方社群平台大力宣傳即將抵台的高鐵新世代列車N700ST，盼塑造高鐵新形象。但當真正的營運危機來臨，社會最需要高鐵高層出面回應、穩定信心時，董事長卻神隱，很不像史哲的作風。

公共運輸的核心，從來不只是速度與科技，更包含「信任」。高鐵之所以能成為台灣民眾最依賴的交通工具之一，正因社會相信它穩定、安全、準時。一旦這種信任出現裂痕，對高鐵而言，真正需要修復的恐怕不只是號誌系統，而是面對危機時的溝通與領導能力。

這次號誌異常最終將排除，列車也會恢復正常運轉，外界仍會想知道，當台灣最重要的交通命脈發生重大異常時，企業領導人是否應該站到第一線？高鐵過去習慣了掌聲與準點率，如今真正考驗的，或許不是系統，而是面對危機時的態度。

高鐵 史哲 陳世凱

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