健康你我他／與蕁麻疹共處 吃、動更健康

從小就是過敏體質，小學時同學捉了一隻天牛丟向我，隨即引發過敏反應，整個人皮膚紅腫看起來像隻癩蛤蟆，把大家嚇壞了。其實是之前吃了幾天的魚罐頭使然，對那位同學至今仍感到愧疚。

45歲那年，從太平山回到高雄，瞬間皮膚腫癢無比，就醫診斷是急性蕁麻疹，吃藥、打針後暫時好轉，之後卻轉成慢性蕁麻疹。每到下午時段，身上開始爆癢，且對稱出現。看過中、西醫，健保、自費都試過，症狀仍時好時壞，每天吃抗組織胺，沒法斷根。

困擾多年後，發現飲食是誘發蕁麻疹的關鍵，於是特別注重飲食衛生，尤其海鮮和炸物只挑新鮮的入口。原本每天在睡前洗澡，洗完常莫名發癢，影響睡眠甚鉅，因此改為晚飯漫步後即洗澡，就算癢起來也不至影響睡眠。平時居家常清掃，不時曬棉被，可避免灰塵、塵蟎堆積。

現在60歲的我，每天爬山一小時，一早健身可抵擋百病，因此更樂於運動，喜歡流汗。雖仍在治療中，但因為「它」，讓我更注重飲食及身心靈健康。這個醫師口中「最舒服的慢性病」，讓我從受折磨到感念它的存在。