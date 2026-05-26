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健康名人堂／診斷失智 是一段理解對方的旅程

聯合報／ 徐文俊

許多人一聽到「失智症」，第一個念頭常是：有沒有一個檢查可以立刻告訴我答案？美國阿茲海默症協會提醒：阿茲海默病與其他失智症，並沒有單一檢查可直接判定。診斷不是按一個按鈕，也不是看一張報告就能下結論，而是多面向、循序漸進、整合判斷的醫療過程。

當長者是具高度公共影響力與象徵意義的公眾人物，失智症疑雲不再只是家庭內部的醫療問題。媒體密切關注、公共事務考量、政治立場投射，常讓個人健康狀況成為大眾議論焦點。在這個被放大的舞台上，醫療倫理與公眾知情權產生拉扯。其中最常被討論的倫理界線，就是精神與心理醫學界所稱「戈德華特守則」。

隔空診斷 恐踩醫學倫理紅線

「戈德華特守則」規範是美國精神學會訂定，指精神醫療專業人員若未親自診察當事人、且未取得授權，不應對公眾人物的精神或心理狀態發表診斷意見。目的是保護醫療隱私，也防止醫學專業被輕易用於政治攻防與輿論揣測。

有人提出「警告義務」或「保護義務」，認為若掌握重大權力或社會影響力的人，其認知狀態可能影響公共利益，專業人士是否有責任警示？這個概念原本用於明確危害情境，不能被擴張成任意公開評論他人認知狀態。特別對於已卸任、不再直接掌管公共政策的長者，保護隱私與尊嚴的倫理考量，理應放在更前面。

在現實環境中，「隔空診斷」令人憂心。許多旁觀者、昔日同僚或媒體，基於片段的影片、手寫字跡、短暫發言、表情動作，輕易推論長者是否失智，不只醫學上站不住腳，也跨越倫理紅線。醫學診斷不是猜測，也不是輿論場上的投票，而是對個人生命處境的謹慎理解。

從病史到日常 推敲綜合因素

失智症診斷的核心，不只判斷腦部退化，更是理解一個人最近發生的改變。醫師首先問病史：記憶何時變差？行為或情緒是否改變？家族中有人有失智症？問題看似平凡，卻是診斷的第一道門。失智症不只發生在腦部影像，而是發生在個人生活、關係與日常功能裡。

接著，醫師進行身體與實驗室檢查，找出可能造成認知障礙的狀況，包括憂鬱、譫妄、睡眠呼吸中止症、藥物副作用、甲狀腺問題、維生素缺乏、過量飲酒等。真正負責任的診斷，不會急著貼標籤，而會找出所有可以治療的問題予以治療。沒有仔細檢查，可能把可改善的問題誤認為不可逆的退化。

神經內科醫師執行神經學檢查，了解是否有中風、巴金森病、腦瘤、腦部積水等；認知、功能與行為評估，則是把問題帶回生活現場。記憶不好，但能不能處理財務、吃藥、出門、煮飯、安排日常活動，則是更關鍵的事。影像檢查常是標準評估的一部分，可排除可能造成類似症狀的疾病。

評估目的 不是把人變成分數

簡易與較完整的神經心理評估，目的不是把人變成分數，而是幫助醫師更清楚看見：這個人的記憶、思考、語言、執行功能與日常生活，究竟受到多少影響。近年血液生物標記快速發展，這些檢查應由醫師根據個別狀況判斷，並且需要清楚的後續計畫，而不是被當作單一、孤立、決定命運的答案。

（作者徐文俊為台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師）

阿茲海默症 失智症 阿茲海默病

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