夏日3大危險因子 易引發心血管疾病

中央氣象署昨發布高溫資訊，部分縣市飆破38度，衛福部統計熱傷害就醫狀況，今年5月截至5月24日，就診累計達172人次。心臟科醫師提醒，處於高溫環境，心血管疾病風險大增，高齡者及慢性三高、心血管疾等患者均為高危險群，應做好自我健康管理。

「溫差劇烈變化，容易引發心血管疾病。」台安醫院心臟血管外科主治醫師許宏隆說，如果長時間待在低溫冷氣房內，一走到戶外，換成高溫環境，短時間劇烈溫差，讓血管快速擴張與收縮，導致血壓波動，容易出現頭暈、心悸等症狀。

許宏隆表示，心血管疾病患者血管調節能力較差，環境溫度突然變化，增加心臟負擔，嚴重時可能引發心律不整、心肌缺氧，甚至心肌梗塞或腦中風等急重症，如果沒能即時處理，恐需長期臥床。

除了溫差，水喝得不夠多，也可能誘發夏季心血管疾病。許宏隆表示，天氣炎熱，人體容易大量流汗，若沒有適時補充水分，血液變得濃稠，增加血栓形成風險，進一步提升血管阻塞機率。

「不良飲食習慣也可能危及健康」許宏隆說，溫度偏高，常讓人沒有食欲，以致偏好重口味、重鹹等食物，或常喝咖啡、手搖飲等冷飲，但這些都不利於心血管健康，例如，攝取過多高油、高鹽等食物，血壓容易波動，增加心血管負擔；如果喝了冰涼飲品，血管急速收縮，增加急重症機率。

如何平安健康度過炎夏？國健署提出「涼、補、心」等三字訣，第一招「涼」，保持身體與環境涼爽，建議穿著寬鬆、透氣的淺色衣物，減少熱能吸收。第二招「補」，適時補充水分，千萬不要等到口渴才喝水。第三招為「心」，隨時留意熱傷害警訊，避免上午10時至下午2時高溫時段外出，若長時間暴露在高溫環境，恐引發熱衰竭，甚至致命性中暑。