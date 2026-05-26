健康主題館／乾眼族熱敷燙傷 醫師：選擇合格眼罩

長時間使用電腦、手機等3C產品，小心乾眼症！三總眼科主任呂大文表示，乾眼症已成現代文明病之一，眼睛乾澀、刺痛，許多患者使用熱敷眼罩，降低不適症狀，但門診發現，不少患者使用未經檢驗的產品，以致眼部燙傷。

呂大文表示，以往乾眼症被視為銀髮族疾病，眼睛功能退化、淚水分泌不足所致，但最近幾年患者年齡層逐漸下降，原因在於習慣追劇、打手遊、刷短影片，平均每天盯著螢幕的時間超過10個小時。乾眼症患者常合併頸僵硬與失眠等困擾，務必妥善治療。

臨床顯示，乾眼症原因分為眼睛皮脂腺發炎、阻塞，導致淚水無法分泌，或眼睛原本就有淚水分泌不足問題，以及長時間使用3C產品，緊盯螢幕，而引起眼睛不適，常見症狀為眼睛乾澀、緊繃、灼熱感、刺痛感、容易疲勞、畏光、視線模糊。

緩解皮脂腺阻塞 睡前可敷20分鐘

為了緩解乾眼疼痛，不少人選擇溫熱眼罩，呂大文表示，經常使用溫熱眼罩，確實有助於緩解乾眼症狀，因為透過溫熱刺激，可排出皮脂腺發炎細胞，緩解阻塞問題，並改善淚水分泌不足。一般建議每晚睡前可熱敷20分鐘。

不過，使用溫熱眼罩時，需注意三大重點，首先，熱敷時，溫度不可過高，約為攝氏40至42度，才能避免燙傷；若使用溫熱眼罩，持續兩周以上，而乾眼症狀並未好轉，建議盡速就醫，委請醫師評估，找出病因。

要選有檢驗標章 曾有病例燙傷眼窩

再者，選購這類溫熱眼罩商品，務必注意是否印有國家級檢驗標章。呂大文表示，門診曾經收治眼窩部位遭燙傷的患者，原因竟是使用未經檢驗的產品，熱敷時突然發熱異常，以致遭到燙傷。

別只靠人工淚液 中醫提醒體質失衡

除了正統醫療，不少乾眼症患者尋求中醫治療。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容表示，從中醫理論來看，乾眼症不只是眼睛單純「缺水」，也與體質失衡、肝腎不足、陰血虧虛及長期用眼過度等因素有關。若患者只是反覆點人工淚液，卻未調整體質與生活習慣，症狀容易反覆發作。

吳宛容指出，乾眼症患者接受中藥補氣、補血，並施以針灸治療後，確實能夠緩解眼睛灼熱感與乾澀感。但如果壞習慣依舊，繼續熬夜、長時間盯螢幕，即使接受治療，也可能再度發作，增加角膜受損及反覆發炎風險，建議及早檢查與治療。

吳宛容提出預防乾眼症的5大護眼原則：

1.避免長時間用眼，建議每使用3C產品30分鐘，休息5分鐘，看看遠方放鬆眼睛。

2.增加眨眼次數，當專注盯螢幕時容易忘記眨眼，應讓自己多眨眼，減少淚液蒸發。

3.避免熬夜，因熬夜容易耗傷肝血與陰液，使眼睛更加乾澀。

4.保持環境濕度，於冷氣房放置加濕器，避免空氣過度乾燥。

5.少吃油炸、辛辣食物，避免過度燥熱。

在平時養生保健上，吳宛容表示，長時間用眼、容易眼乾疲勞者可常喝「菊花枸杞明目茶」，材料及作法簡單，包括菊花3克、枸杞5克、麥門冬3克，以500cc熱水沖泡10分鐘，即可飲用。至於體質偏寒、易腹瀉者，則建議先諮詢中醫師後再飲用。