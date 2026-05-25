交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 還要研議線上退費機制

高鐵苗栗至台中路段今天發生號誌訊號異常，導致南北列車大亂，交通部鐵道局也坦言，此事件為「近年最嚴重延誤」。交通部長陳世凱今晚表示，交通部要向所有受影響的旅客表達歉意，針對明天高鐵營運狀況，若修復不如預期，將直接延續今天備用時刻表，並機動開設重點區間列車、啟動運距聯防機制，後續也會研議線上退票、退費。

高鐵公司今清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗至台中路段號誌訊號異常，分別於早上4時47分通報運安會、5時38分通報鐵道局，上午8時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各3班自由座運行，末班車提早30分鐘，另為加強南港-至台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時增至5班列車運行。

這起事件嚴重影響全台乘客，有民眾趕不上上班打卡，甚至有新人原定搭機出國拍攝婚紗，卻因高鐵誤點錯過班機；今早多位立委與交通部長陳世凱也受困車上，無法準時趕赴立法院。

陳世凱今晚於臉書發文表示，針對今天高鐵延誤情形，他已親自召開緊急應變會議，與交通部次長伍勝園、鐵道局、公路局、高鐵公司及台鐵公司共同研商應變作為，全力協助高鐵儘速恢復正常營運。

陳世凱說，目前高鐵公司正持續釐清號誌設備異常原因，日籍技術顧問也已加入協助排查，並全力進行搶修並釐清問題，同步整備各項備援機制，以降低對旅運的影響。

針對明天高鐵列車營運情況，陳世凱說，他已責成高鐵公司預先規畫明日旅運需求，若今天修復結果不如預期，「會直接延續今天的備用時刻表」，並視實際情況機動開設重點區間列車；跨運具聯防機制也須同步啟動，由台鐵透過增停列車、加強運能，以及EMU3000開放站位等方式協助疏運。

陳世凱強調，他再次要求高鐵公司提高資訊透明度，讓旅客能即時掌握最新營運狀況，包含提供更明確的到站時間與延誤資訊，同時研議線上退票、退費機制，減少旅客現場久候與排隊的不便。

陳世凱表示，這次事件造成許多旅客不便，交通部要向所有受影響的旅客表達歉意，並會持續掌握修復進度，督促相關單位全力應變，盡最大努力讓每位旅客平安、順利返家。