學生設計捷運車廂防禦系統 登金點新秀設計獎

2026金點新秀設計獎今天頒獎，首增文總設立的島嶼韌性設計獎，得獎作品為捷運車廂緊急防禦盾系統，為突發暴力事件爭取關鍵時間。

金點新秀設計獎由經濟部及教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦，台灣設計研究院及台灣優良設計協會執行。經濟部次長江文若今天於頒獎典禮致詞表示，從近年金點新秀設計獎得獎作品，看見青年設計師從環境永續、科技發展及高齡照護等議題提出前瞻性的解決方案。

江文若表示，設計早已跨越產品外觀造型，正轉變為驅動產業升級與優化生活的核心關鍵，而台灣在半導體與ICT供應鏈具備強大技術優勢，面對新一波產業轉型，期盼透過「設計」將科技轉化為更貼近人心、具有溫度的產品與服務體驗，進而提升產業附加價值，讓台灣優秀的設計力在國際舞台發光發熱。

今年共頒發57件金點新秀設計獎、8件涵蓋循環、包裝、島嶼韌性及文化傳承等當代議題的特別獎、48件贊助特別獎。此外，最受矚目的9件金點新秀年度最佳設計獎，每組得主可獲得新台幣10萬元獎金。

今年2個獎項首度與中華文化總會合作，鼓勵年輕設計師從社會責任與文化傳承視角出發，其中島嶼韌性設計獎由國立台灣科技大學設計系張光予、蔡思涵的「"SHIELDEX" 捷運車廂緊急防禦盾系統」獲得，學生為捷運車廂設計，利用AI偵測異常，結合強度與輕量的防禦盾，整合閃爍LED與透鏡視覺，可干擾威懾攻擊者。

文化播種設計獎則由嶺東科技大學視覺傳達設計系王韻涵、徐若榛、羅羽晴、邱湘恩的「迴波錄」獲得，他們以台灣海域16種海豚科鯨豚為核心，透過波紋建構聲形圖與色紋系統，結合聲音按鈕與互動顯示，引導孩子在探索中聽見並理解海洋。