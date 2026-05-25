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民團籲稽查電子煙載具斷毒駕 國健署允從源頭減少

中央社／ 台北25日電

毒駕頻傳，董氏基金會今天呼籲加強稽查，避免電子煙載具成為喪屍煙毒流通管道。衛生福利部國民健康署回應，持續跨部會合作推動查緝，從源頭減少電子煙等違法產品流通與使用。

近日接連發生毒駕車禍，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗今天表示，「喪屍煙彈」依托咪酯煙油彈主要使用電子煙載具，如果能更積極查緝電子煙產品與載具，對遏止毒品菸油流通、降低毒駕風險，將能產生明顯效果，衛生福利部國民健康署責無旁貸。

國健署今天晚間透過文字向媒體說明，持續透過「菸品及新興菸品危害防制策進會」跨部會合作機制，結合司法警察機關、海關、數位發展部等單位，共同推動邊境查緝、教育宣導、戒治輔導及執法稽查等工作，從源頭減少電子煙等違法產品流通與使用。

針對購物網站、社群媒體等網路平台，販售電子煙等違法行為，持續加強監測與管理。根據國健署統計，115年1月至4月網路監測違法案件計1萬1503件，已下架1萬1425件，下架率達99.3%。

另外，國健署說明，針對境內、外違法網站，已由財團法人台灣網路資訊中心執行停止解析3361件，以降低民眾透過網路接觸或購買違法產品的機會。

國健署表示，菸害防制法已於112年3月22日施行，全面禁止電子煙等類菸品並加重相關罰責。針對製造、輸入及廣告電子煙等類菸品業者，最高可處新台幣5000萬元罰鍰。

據國健署統計，自112年3月22日起至115年4月30日止，中央及地方政府跨單位合作辦理實體及網路稽查電子煙及加熱菸共計104萬餘家（件）次，開立處分書1萬788件，裁罰金額約9.2億元。未來也將持續透過多元宣導管道，加強民眾健康識能，落實各項稽查工作。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國健署 電子煙

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