民團籲稽查電子煙載具斷毒駕 國健署允從源頭減少

高鐵今天發生史上最大延誤事件，初步原因是位於苗栗縣境有道岔訊號異常，早上有旅客紛紛在高鐵粉專留言「走走停停7：25台中上車，9點了才到苑裡」、「台中到苗栗走走停停 ，誤點已經超過2小時了」抱怨連連。由於高鐵列車曾數度在苗栗段暫停而延誤，讓外界不禁聯想「怎又是在苗栗段出包，到底是為什麼？」

2026-05-25 19:21