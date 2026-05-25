旅客機場服務費將調漲 桃機：因應建設及服務品質有其必要

我國機場服務費將於今年起採取2階段調漲，分別是今年9月1日起調漲為750元、2028年9月1日起再調漲至1000元。機場公司發出聲明，桃園機場正推動多項重大建設，包含新客、貨運設施與既有設施更新改善，為因應未來建設資金需求、維持機場服務品質，調整機場服務費費率有其必要，未來所增加之收入，將用於機場建設與服務優化。

桃園機場表示，配合交通部出境旅客機場服務費調整政策，旅客機場服務費將分兩階段調整。自2026年9月1日起，由現行每人新台幣500元調整為750元；自2028年9月1日起調整為1,000元。配合本次調整，向轉機旅客收取的轉機過境設施使用費亦將同步檢討調整。

機場服務費上次調整為2015年，迄今逾十年未變動。由於桃園國際機場旅客收費仍低於星、港、日、泰、馬、越、緬等鄰近國家主要機場，而鄰近各大國際機場近年亦陸續檢討調高相關收費費率。行政院因此在去年4月要求機場公司檢討機場服務費等措施，以改善公司財務結構，適時調整收費健全公司財務體質；立法院預算中心、審計部、財主單位及國發會等單位，也請機場公司適時改善機場服務費收取方式。

機場公司強調，桃園國際機場正推動第三航廈、第三跑道等多項重大建設，另配合機場規模擴大，後續將推動新客、貨運設施與既有設施更新改善等各項建設，為因應未來建設資金需求、維持機場服務品質，調整機場服務費費率有其必要，未來所增加之收入，將用於機場建設與服務優化。

據了解，今年9月1日調漲成750元後，新增的250元規畫分配機場80%、觀光20%（機場分配200元、觀光分配50元）；2028年9月1日機場服務費調整為1000元後，分配比例為65%、35%，機場分配650元，觀光分配350元。