高鐵大癱瘓...陳世凱稱不排除遭攻擊 專家：現階段言之過早

台灣高鐵今天清晨因苗栗路段發生號誌訊號異常，引發近年來最嚴重的延誤事件，許多人受影響，連交通部長陳世凱和多位立委也卡在高鐵上。陳世凱下午受訪時表示，交通部將全面調查事故原因，不排除遭到攻擊的可能性。鐵道專家表示，若朝「攻擊」方向推論，應以阻斷高鐵系統為目的，但高鐵仍維持部分通行、未完全癱瘓，相關動機與手法都還需進一步釐清。

高鐵公司今清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗-台中路段號誌訊號異常，上午8時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各3班自由座運行，末班車也提早30分鐘。另為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

陳世凱接受《自由時報》訪問時表示，交通部一定會仔細檢查此次高鐵訊號異常事件，釐清究竟是一般設備故障、人為疏失、員工操作不當、維修問題，或是被攻擊的可能性都不排除，希望高鐵能在今晚趕快修復。

針對交通部長陳世凱表示「不排除被攻擊」，黃柏森表示，若朝「攻擊」方向推論，仍須進一步釐清動機，為何會採取這樣的方式？如果目的是要阻斷高鐵系統，但目前高鐵仍維持通行，並未完全癱瘓，以目前掌握情況來看，各種推測都言之過早。不過可以確定的是，高鐵癱瘓的問題影響層面較大，顯示事件背後的問題嚴重程度不低。