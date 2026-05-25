高鐵苗栗段又出包 地方懷疑：隧道多、無線電信號干擾？

高鐵今天發生史上最大延誤事件，初步原因是位於苗栗縣境有道岔訊號異常，早上有旅客紛紛在高鐵粉專留言「走走停停7：25台中上車，9點了才到苑裡」、「台中到苗栗走走停停 ，誤點已經超過2小時了」抱怨連連。由於高鐵列車曾數度在苗栗段暫停而延誤，讓外界不禁聯想「怎又是在苗栗段出包，到底是為什麼？」

由於台灣高鐵列車於2007年1月5日營運後，迄2010年10月底止，計發生31件道岔訊號異常事件，導致列車停駛或誤點，問題頻生；事關民眾生命安全與搭乘權益，交通部及所屬的高速鐵路工程局也遭到監察院調查糾正。

今天再度發生道岔訊號異常釀大誤點，有旅客就建議「如果改回純日系新幹線的號誌等管理系統是否可行？如此未來在採購、維護上也容易得多。」至於為何老是在苗栗段出狀況？這問題高鐵公司從未正面對外回應，耐人尋思。

外界除了臆測機電工程是歐、日混血「不搭嘎」外，實際上，地方民眾也猜測是否因苗栗路段多丘陵，不僅隧道多，軌道高架與平面交錯也多，加上當初苗栗段在施工期間，韓商與下包之間曾爆出違約問題，工程延宕而撤換包商，導致先天不良。

「在家中就瞧見列車停在高架軌道上，已經不是第一次了！」家住高鐵軌道附近的通霄鎮城北里長詹春旺說，早上發現有列車停在隧道口，一動不動，還一時好奇又怎麼了？後來看新聞才知道又出包了。

他說，高鐵通車10多年來，當地手機信號常出現異常，曾向NCC陳情，懷疑是受到隧道出入口增設強波器影響，調查期間就曾有電信公司人員私下表示，因為列車通過隧道「信號不能中斷」；他懷疑高鐵本身的道岔訊號，也有可能與電信的信號波發生對沖，類似無線電干擾才導致出現異常。

在地議員張顧礫曾多次接獲苑裡鎮石鎮里鄉親反映，「高鐵又停在這裡，甚至倒退嚕」或是手機突然又沒信號，懷疑肇因也是高鐵列車通過，因此他也關心過高鐵安全性，甚至質疑為何常在石鎮里段出狀況。他說，高鐵每次都是「信號異常」輕輕帶過，從沒結論，像今天這樣大誤點，造成巨大的經濟損失，又該誰來賠付？因此也希望高鐵公司能更完善的管理並養護好機具器材。