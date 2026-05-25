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台博館推呼叫器等傳播工具展 映照台灣民主歷程

中央社／ 台北25日電

傳播工具也能鬆動權力，台博館推出「時代的訊號」展，回顧報紙、傳真機、電台等傳播技術如何映照台灣民主歷程，大至宣傳反共抗俄的火車，小至黨外人士彼此聯繫的B.B.Call。

「時代的訊號：傳播技術與民主的攪動」特展開幕記者會今天舉行，國立台灣博物館長陳登欽表示，台灣民主發展與傳播技術的演進息息相關，每一種媒介都曾成為人們突破限制、交換訊息的重要工具，展覽以「技術」為主軸，希望觀眾能從一件件實體物件中，看見台灣社會如何運用有限資源傳遞聲音。

展覽分4單元，首先從1920年代到1940年代出發，透過紙媒、街頭宣講與映畫等方式，可看見日治時期至戰後思潮；再來是1950年代至1970年代，當時是戒嚴時期，以官方宣傳為主軸，但也有少數衝撞體制的行動者。

像展區中以互動裝置讓人一窺1948年基隆中學校長利用「油印機」印報的歷史，也重現1955年掛上國旗、領袖肖像的「反共抗俄」台糖五分車，當年32天行程中停留105個車站，統計有158萬人參觀。

第3單元到了1970至1980年代，黨外雜誌流通、海外答錄機串連與ENG攝影機記錄現場，突破媒體壟斷；最後1990年代後地下電台興起，乃至網路社群媒體快速串連公共討論，呈現台灣社會如何以低成本、靈活的媒介、技術，彼此串連及擴散抵抗力量。

當年參與編輯多本黨外雜誌的邱萬興，他借出個人用品讓展覽重現當年手工編版的工作現場，他今天分享，他最高紀錄是1個月編6本雜誌，而為了躲避警總，往往在晚上8時多才開始作業，天亮就要趕緊結束。

曾紀錄「520農民運動」的獨立媒體「綠色小組」也是借展團體之一，台灣綠色小組影像紀錄永續協會代表李三沖表示，當時民主化運動蓬勃發展，但媒體受控於政府，常常醜化、扭曲這些運動，他們就以手持攝影機大量拍攝並製作成錄影帶，後來還成立放映會播映，這是作為媒體的抗爭。

展中陳列多種通訊工具，也設計互動區讓觀眾融入情境。像是展中陳列B.B.Call，按下去還能看到4457（速速回機）、709（去喝酒）等數字訊息，曾販售黨外雜誌的余岳叔向策展團隊說，他曾聘請14名配送員，隨身要攜帶2台B.B.Call，方便聯繫業務，也能隨時協助遭扣押的配送員保釋。

「時代的訊號：傳播技術與民主的攪動」特展即日起至2027年2月21日在台博館鐵道部園區展出。

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