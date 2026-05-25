肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

台灣高鐵今因號誌訊號異常發生近年來最嚴重延誤，高鐵公司說明，今清晨進行轉轍器控制機箱的電力模組計畫性排程維，更新後出現電流不穩定的狀況，導致現場轉轍器無法定位，只能仰賴人工「一班一班授權通過」，預計將於明凌晨12時5分收班後進行搶修，至於明天營運狀況，將於首班列車營運前公告。

高鐵公司今清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗-台中路段號誌訊號異常，上午8時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各3班自由座運行，末班車也提早30分鐘。另為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

高鐵公司發言人鄒衡蕪今下午出面受訪時表示，SMC（Switch Machine Control Case）為「機房號誌連動系統」與「現場轉轍器設備」控制介面的「轉轍器控制機箱」，主要作用為將號誌連動裝置的控制命令傳送至轉轍器設備，並接收其回傳至號誌連動系統的道岔定位訊號。

鄒衡蕪指出，今天凌晨在進行轉轍器控制機箱內的電力模組計劃性排程更換後，發現轉轍器電流出現不穩定異常情況，導致軌道上定位訊號喪失，才發生今天的營運異常事件。由於轉轍器定位喪失，因此需透過行控中心人工「一班一班授權通過」，相較過去系統快速通過會拉長列車行駛、通過時間，因此產生延誤狀況。

她解釋，轉轍器控制機箱為機房號誌系統與現場轉轍器設備的中間控制介面，控制機箱內的設備、設施很多，其中電流控制的電力模組需採用DC 24V的直流電，總共有458個模組，每20年要更換一次，從2024年6月開始更換，目前已更換於370組、超過8成，預計今年底全數更換完成。

鄒衡蕪說，轉轍器控制機箱的更新為計畫性排程，過去一直用同樣的方式在更新，今天凌晨也是用同樣方式更新，卻出現電流不穩定情形，是過去從未發生過的情況，認為模組更新異常並非人為因素，但實際異常原因還需再查證。

至於明天是否能恢復正常營運？鄒衡蕪坦言，由於今天末班車最晚發車時間為晚間10時40分，實際收班時間為明天凌晨0時5分，維修人員要在收班後才能進場查察、進行夜間搶修，待確認狀況後，才能評估明天營運狀況，最晚將於明天首班車營運前對外公告。