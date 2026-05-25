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遭1星負評客開罵！佳德鳳梨酥「江湖體再現」曬畫面反擊 ：留下老婆沒留責任

聯合新聞網／ 綜合報導
台北知名伴手禮店佳德鳳梨酥監視器畫面。圖／取自佳德鳳梨酥FB
台北知名伴手禮店佳德鳳梨酥監視器畫面。圖／取自佳德鳳梨酥FB

台北知名伴手禮店佳德鳳梨酥昨（24）日在臉書發文，以詼諧「江湖體」還原一起店內消費糾紛，事件起因是一名顧客結帳排隊時，盤內一盒蛋塔掉落地面，店員依店內規定提醒需一併結帳，沒想到後續監視器交叉還原後，案情出現反轉。

佳德指出，該盒蛋塔並非顧客自己失手，而是遭旁邊一名背著大型背包的客人撞擊，才導致蛋塔掉落。貼文以武俠口吻描述「服務人員見到滑仔（指被撞的顧客）撿蛋塔，依照江湖規矩溫馨提醒滑仔『掉落商品麻煩記得一併結帳』。滑仔倒也阿莎力，覺得小戰損沒什麼大不了，並不打算追究遭到背包殺」。

佳德接著寫道，這名被稱為「大撞」的背包客（指撞人的顧客），起初也「一度展現俠義精神」，主動表示「這我撞到的，拿新的給他，背包殺的蛋塔我買單，不要為難他」。周遭民眾原以為事情將和平落幕，未料對方拿走掉落蛋塔後，又從架上拿一盒新的蛋塔給原本受波及的顧客，劇情卻在數秒後翻轉。

貼文形容「店長轉頭後下一秒，大撞施展大仙幻術『幻塔無影手』，默默把盤內的那盒戰損蛋塔放回架上，再換一盒新的給自己」。店員隨即上前制止，強調掉落商品涉及食安問題，不能再放回架上販售，必須由造成損壞的一方帶走並結帳。

不過對方隨後情緒升高，質疑店內是否有明確標示，店長則當場指出展示架、排隊區等多處皆有告示。佳德也表示，對方最後拒絕買單並離開，事後還在Google評論區留下1星負評。

小編最後也不忘補上一段辛辣吐槽表示，行走江湖多年，見過插隊、凹折扣等等，這次「頭一次見到，有人背包撞飛蛋塔後，留下蛋塔、留下老婆、留下評論，就是沒留下責任」。不少人笑稱「無奈復出江湖的寫手」、「本是讓人生氣的事件，每每都被您們寫到笑出來」。

鳳梨酥

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