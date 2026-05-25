臺灣漫遊錄得獎帶動買氣 多部華文創作衝進排行榜

作家楊双子長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」，各通路賣到缺貨，同時帶動華文創作買氣，博客來網路書店排行榜前10名，有一半為華文創作，為過往少見情況。

博客來網路書店品牌公關李欣樺接受中央社訪問表示，20日清晨公布獲獎消息後，「臺灣漫遊錄」中文書商品頁流量暴增近10倍，不到數小時銷量即突破千本，電子書週銷量較前一週成長18倍，並迅速衝上博客來全站即時榜冠軍，累積3天內銷售即破萬本，中文書、電子書、有聲書都高居榜首，英文版及日文版同樣都有出色的銷售表現。

李欣樺提到，除了「臺灣漫遊錄」外，楊双子另一作品「花開時節（全新修訂版）」亦登上全站即時榜第4名，吳明益「單車失竊記」單日銷售即超越前月總銷，林榮三文學獎得主洪倪首本創作「賣瓜的人」、台語詩人温若喬詩集「日花閃爍」、記錄台灣神祇故事的「眾神之島」，都擠進排行總榜前10名。

此外，吳明益作品如「苦雨之地」、「天橋上的魔術師」、「複眼人」，上週銷售翻倍；陳思宏「鬼地方」、李屏瑤「台北家族，違章女生」、Nakao EkiPacidal「蕉葉與樹的約定」等作品，也都衝上即時榜。

譯者效應方面，溫若喬因確認擔任「臺灣漫遊錄」台文版翻譯，她之前在社群掀起討論並長居暢銷榜的作品「日花閃爍」，銷售表現也加成。

除了文學作品外，台灣歷史、地理、飲食等主題書籍也同步受惠，平均較得獎前銷售成長至少5成；旅遊類新書「出發吧！台灣鐵道觀光列車」開賣即登上即時榜前10名，人文社科「福爾摩沙南方奇譚」登上即時榜百名內。

飲食類散文也有多本重回即時榜，如楊双子「老台中」、洪愛珠「老派少女購物路線」、馬世芳「也好吃」等書。

博客來觀察，此次「臺灣漫遊錄」獲獎，不僅帶動讀者對台灣文學、翻譯文學與女性書寫作品的關注，也再次展現台灣故事在國際市場上的文化影響力與閱讀能量，整體書籍業績亦較得獎前日均成長超過2成。