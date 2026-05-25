快訊

台指期夜盤由黑翻紅上衝 盤中站上44,100大關

王俐人財務狀況全公開！她認連月投1萬買ETF的閒錢都沒有

聽新聞
0:00 / 0:00

臺灣漫遊錄得獎帶動買氣 多部華文創作衝進排行榜

中央社／ 台北25日電

作家楊双子長篇小說「臺灣漫遊錄」獲國際大獎「國際布克獎」，各通路賣到缺貨，同時帶動華文創作買氣，博客來網路書店排行榜前10名，有一半為華文創作，為過往少見情況。

博客來網路書店品牌公關李欣樺接受中央社訪問表示，20日清晨公布獲獎消息後，「臺灣漫遊錄」中文書商品頁流量暴增近10倍，不到數小時銷量即突破千本，電子書週銷量較前一週成長18倍，並迅速衝上博客來全站即時榜冠軍，累積3天內銷售即破萬本，中文書、電子書、有聲書都高居榜首，英文版及日文版同樣都有出色的銷售表現。

李欣樺提到，除了「臺灣漫遊錄」外，楊双子另一作品「花開時節（全新修訂版）」亦登上全站即時榜第4名，吳明益「單車失竊記」單日銷售即超越前月總銷，林榮三文學獎得主洪倪首本創作「賣瓜的人」、台語詩人温若喬詩集「日花閃爍」、記錄台灣神祇故事的「眾神之島」，都擠進排行總榜前10名。

此外，吳明益作品如「苦雨之地」、「天橋上的魔術師」、「複眼人」，上週銷售翻倍；陳思宏「鬼地方」、李屏瑤「台北家族，違章女生」、Nakao EkiPacidal「蕉葉與樹的約定」等作品，也都衝上即時榜。

譯者效應方面，溫若喬因確認擔任「臺灣漫遊錄」台文版翻譯，她之前在社群掀起討論並長居暢銷榜的作品「日花閃爍」，銷售表現也加成。

除了文學作品外，台灣歷史、地理、飲食等主題書籍也同步受惠，平均較得獎前銷售成長至少5成；旅遊類新書「出發吧！台灣鐵道觀光列車」開賣即登上即時榜前10名，人文社科「福爾摩沙南方奇譚」登上即時榜百名內。

飲食類散文也有多本重回即時榜，如楊双子「老台中」、洪愛珠「老派少女購物路線」、馬世芳「也好吃」等書。

博客來觀察，此次「臺灣漫遊錄」獲獎，不僅帶動讀者對台灣文學、翻譯文學與女性書寫作品的關注，也再次展現台灣故事在國際市場上的文化影響力與閱讀能量，整體書籍業績亦較得獎前日均成長超過2成。

臺灣漫遊錄 楊双子 博客來

延伸閱讀

《臺灣漫遊錄》獲國際布克獎殊榮 今登博客來即時排行榜雙冠

民眾嘆買不到…臺灣漫遊錄得獎效應發威 出版社緊急加印7萬本

台灣第1人！楊双子「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎：生為台灣人是我的幸運

臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情、美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

相關新聞

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

台灣高鐵今因號誌訊號異常發生近年來最嚴重延誤，高鐵公司說明，今清晨進行轉轍器控制機箱的電力模組計畫性排程維，更新後出現電流不穩定的狀況，導致現場轉轍器無法定位，只能仰賴人工「一班一班授權通過」，預計將於明凌晨12時5分收班後進行搶修，至於明天營運狀況，將於首班列車營運前公告。

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

全家便利商店115年3至4月期統一發票中獎名單公開！共開出11張百萬元以上幸運發票，包括2張特別獎1,000萬元、2張特獎200萬元、5張頭獎20萬元，以及2張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花21元購買飲品就抱回1,000萬元大獎，再度掀起「銅板價變身千萬富翁」話題。

45元買飲料抱走千萬！7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎

財政部稍早公布115年3-4月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出12張百萬以上大獎發票，包括2張特別獎1,000萬元、3張特獎200萬元，以及7張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花45元購買飲品就抱回1,000萬元；另有消費者只花50元購買CITY CAFE，即幸運對中200萬元，超級幸運！

139元買火鍋料中千萬！全聯3、4月統一發票幸運門市曝光

115年3、4月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，其中，千萬特別獎開在台中市清水區中興門市，幸運得主僅消費139元購買火鍋食材，就抱回1,000萬元獎金；特獎200萬元則開在高雄市鳳山區武營門市，中獎者透過全支付消費107元購買牙線棒，幸運獲得200萬元大獎。

加強下班尖峰疏運 高鐵南港-台中加開全車自由座「每小時增至5班」

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，今早8時起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，末班車也提早30分鐘。高鐵公司稍早再宣布，為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

高鐵苗栗段又出包 地方懷疑：隧道多、無線電信號干擾？

高鐵今天發生史上最大延誤事件，初步原因是位於苗栗縣境有道岔訊號異常，早上有旅客紛紛在高鐵粉專留言「走走停停7：25台中上車，9點了才到苑裡」、「台中到苗栗走走停停 ，誤點已經超過2小時了」抱怨連連。由於高鐵列車曾數度在苗栗段暫停而延誤，讓外界不禁聯想「怎又是在苗栗段出包，到底是為什麼？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。