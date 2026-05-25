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高鐵今發生近年最嚴重延誤 運安會：涉及安全疑慮將立案調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵今早因號誌訊號異常，造成近年來最嚴重延誤。記者許正宏／攝影
高鐵今早因號誌訊號異常，造成近年來最嚴重延誤。記者許正宏／攝影

高鐵今早因號誌訊號異常，造成近年來最嚴重延誤，運安會表示，此次事件主因為號誌異常，使原先設定的安全防護機制啟動，列車因此無法運轉通過，調查後若確定涉及安全疑慮，運安會將立案調查。

高鐵公司今清晨進行營運前準備作業時，發現苗栗-台中路段號誌訊號異常，上午8時起原定班表全數取消，改由北上、南下每小時各3班自由座運行，末班車也提早30分鐘。而為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

針對高鐵今天發生嚴重延誤事件，運安會表示，今天清晨4時27分接獲高鐵通報，主要原因為號誌異常，使原先設定的安全防護機制自行啟動，導致預定開通路徑沒有開通，列車因此無法運轉通過，需要人工處理，後續也造成其他班次延誤。

運安會說明，此次事件的安全防護機制是「不需啟動，但自行啟動」，若是發生需要啟動，但未啟動的狀況，恐會有更嚴重的風險。

運安會指出，後續將持續關注檢修狀況，待高鐵公司釐清確切原因，若安全防護機制有疑慮，涉及安全問題就會立案調查。

高鐵 運安會 苗栗

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