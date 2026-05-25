台南玉井連5天逾38度 13縣市26日續防高溫

氣象署表示，台南市玉井區已經連5天高溫逾攝氏38度，以22日達39.7度最高，預測明天仍有機會再超過39度，另外大台北、花東、中南部內陸地區注意37度或以上高溫發生。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，27日之前太平洋高壓偏強，各地炎熱、降雨機會不大，明天各地高溫普遍為32至36度，其中大台北、花東、中南部內陸地區可能有37度或以上高溫；另外，台東明天仍要留意焚風。

根據氣象署統計，台南玉井自21日起至今連5天高溫都達38度以上，其中22日、昨天及今天都超過39度，以22日達39.7度最高；預測明天仍有機會出現39度以上高溫。

林定宜表示，28日鋒面稍微接近，午後天氣轉不穩定，宜蘭地區有局部短暫陣雨，大台北、東部、中部以北山區為零星短暫雷陣雨，南部多雲，高溫略降，但仍偏悶熱。

林定宜指出，29日鋒面影響，清晨起天氣不穩定，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。30、31日因熱帶系統破壞鋒面構結，花東局部短暫陣雨，其他多雲時晴，午後中南部地區、北部山區局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，目前預測6月1日轉偏東北風，大台北、東北部有零星短暫陣雨，午後中南部為局部短暫雷陣雨。

林定宜說，目前資料顯示，在菲律賓東方海面的熱帶系統，將朝琉球群島方向移動，接著向東北方大迴轉，往日本南方海面移動；預測27、28日就有機會增強為熱帶性低氣壓，雖對台灣無直接影響，但30、31日在向東北方移動的過程中會破壞鋒面結構，導致降雨減少。

林定宜提醒，28日之前馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度；東半部沿海地區於31日之後注意長浪發生。