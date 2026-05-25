快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

台南玉井連5天逾38度 13縣市26日續防高溫

中央社／ 台北25日電

氣象署表示，台南市玉井區已經連5天高溫逾攝氏38度，以22日達39.7度最高，預測明天仍有機會再超過39度，另外大台北、花東、中南部內陸地區注意37度或以上高溫發生。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，27日之前太平洋高壓偏強，各地炎熱、降雨機會不大，明天各地高溫普遍為32至36度，其中大台北、花東、中南部內陸地區可能有37度或以上高溫；另外，台東明天仍要留意焚風。

根據氣象署統計，台南玉井自21日起至今連5天高溫都達38度以上，其中22日、昨天及今天都超過39度，以22日達39.7度最高；預測明天仍有機會出現39度以上高溫。

林定宜表示，28日鋒面稍微接近，午後天氣轉不穩定，宜蘭地區有局部短暫陣雨，大台北、東部、中部以北山區為零星短暫雷陣雨，南部多雲，高溫略降，但仍偏悶熱。

林定宜指出，29日鋒面影響，清晨起天氣不穩定，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。30、31日因熱帶系統破壞鋒面構結，花東局部短暫陣雨，其他多雲時晴，午後中南部地區、北部山區局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，目前預測6月1日轉偏東北風，大台北、東北部有零星短暫陣雨，午後中南部為局部短暫雷陣雨。

林定宜說，目前資料顯示，在菲律賓東方海面的熱帶系統，將朝琉球群島方向移動，接著向東北方大迴轉，往日本南方海面移動；預測27、28日就有機會增強為熱帶性低氣壓，雖對台灣無直接影響，但30、31日在向東北方移動的過程中會破壞鋒面結構，導致降雨減少。

林定宜提醒，28日之前馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度；東半部沿海地區於31日之後注意長浪發生。

高溫 台東 中央社

延伸閱讀

圖看一周天氣！全台炎熱29日各地降溫 颱風薔蜜估本周生成

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

台南玉井飆39.6度全台最熱 新北高屏等13縣市防高溫

排隊的雲團！ 鄭明典：伴隨梅雨鋒面強降雨系統周末再來

相關新聞

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

台灣高鐵今因號誌訊號異常發生近年來最嚴重延誤，高鐵公司說明，今清晨進行轉轍器控制機箱的電力模組計畫性排程維，更新後出現電流不穩定的狀況，導致現場轉轍器無法定位，只能仰賴人工「一班一班授權通過」，預計將於明凌晨12時5分收班後進行搶修，至於明天營運狀況，將於首班列車營運前公告。

幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

全家便利商店115年3至4月期統一發票中獎名單公開！共開出11張百萬元以上幸運發票，包括2張特別獎1,000萬元、2張特獎200萬元、5張頭獎20萬元，以及2張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花21元購買飲品就抱回1,000萬元大獎，再度掀起「銅板價變身千萬富翁」話題。

45元買飲料抱走千萬！7-ELEVEN開出2張千萬發票 共12名幸運兒爽中大獎

財政部稍早公布115年3-4月期統一發票中獎號碼，7-ELEVEN本期共開出12張百萬以上大獎發票，包括2張特別獎1,000萬元、3張特獎200萬元，以及7張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花45元購買飲品就抱回1,000萬元；另有消費者只花50元購買CITY CAFE，即幸運對中200萬元，超級幸運！

139元買火鍋料中千萬！全聯3、4月統一發票幸運門市曝光

115年3、4月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，其中，千萬特別獎開在台中市清水區中興門市，幸運得主僅消費139元購買火鍋食材，就抱回1,000萬元獎金；特獎200萬元則開在高雄市鳳山區武營門市，中獎者透過全支付消費107元購買牙線棒，幸運獲得200萬元大獎。

加強下班尖峰疏運 高鐵南港-台中加開全車自由座「每小時增至5班」

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，今早8時起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，末班車也提早30分鐘。高鐵公司稍早再宣布，為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

40歲男糖化血色素飆到12% 醫提醒早期控糖可降17%死亡率

不少民眾健檢發現血糖偏高時，總抱持著「再觀察看看」、「少吃點糖就好」的心態，甚至擔心吃藥會傷腎、被貼上糖尿病標籤，遲遲不願接受治療。醫師警告，糖尿病前期正是逆轉健康的黃金時機，若錯過早期介入，不僅可能快速惡化成糖尿病，更可能增加腎臟、心血管與視網膜病變風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。