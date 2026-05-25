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星宇跟進日本「揮手送機」文化 暖心畫面日網熱議

中央社／ 東京25日專電
成立於2018年的星宇航空目前開闢多條日本航線。聯合報系資料照片
成立於2018年的星宇航空目前開闢多條日本航線。聯合報系資料照片

日本機場以細緻貼心的服務聞名，其中飛機起飛前由地勤人員列隊揮手送機的Goodbye Wave（揮手送機）文化，近來也在台灣星宇航空引發關注。星宇航空日本官方X帳號發文表示，已把這項起源於日本的習慣融入公司服務文化，貼文曝光後吸引不少日本網友留言按讚。

成立於2018年的星宇航空目前開闢多條日本航線，星宇航空日本官方X帳號發文寫道，「起源於日本的Goodbye Wave也延續在STARLUX。每一次揮手，都包含祝福旅客旅途平安的心意，也代表以最高水準完成機體整備的承諾」，並附上地勤人員站在停機坪向飛機揮手送行的影片。

所謂Goodbye Wave，是飛機離場時由維修與地勤人員在停機坪揮手送行的做法，在日本各地機場相當常見。除了向旅客表達感謝與祝福，也有確認飛機安全離場的意義，被視為日本航空服務文化的一部分。

貼文引發日本網友熱烈回應，不少人留言表示，「在日本雖然是很平常的景象，但看到星宇也這樣做真的很開心」、「很高興日本好的文化被延續下去」、「讓人感覺很溫暖」。

原本被視為日本機場日常風景的「揮手送機」文化，如今也跨海延伸到台灣航空業，在社群平台上掀起話題。

星宇航空 日本 星宇

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