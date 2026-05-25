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超好運！幸運兒21元全家買飲料就中千萬
統一發票開獎，全家本期共有11位幸運兒抱回大獎，其中有10位消費者花費百元以內就幸運中獎，開獎店舖橫跨新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄與澎湖。
全家表示，本期特別獎1000萬元開出2組，雙雙獎落台中，分別位於「全家」大雅矽品店、台中圓滿店，幸運兒最低只以21元購買飲品，即幸運獲得千萬獎金；另一位則僅花費39元購買FamiCollection抗菌濕紙巾，同樣幸運摘下千萬獎金。
全家表示，本期特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」后里六家店、竹北中正西店，幸運得主最低僅花費13元購買茶葉蛋，便將200萬大獎入袋；另一位幸運兒則以23元購買泡麵，就幸運晉升百萬得主。
頭獎20萬元有5位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」台南林森店、桃園米蘭店、中和圓通店、高雄先鋒店及澎湖揚帆店，中獎發票消費金額均為100以內，印證小額消費也有機會開出大驚喜。其中一名幸運得主僅花費55元購買Let’s Café大杯經典拿鐵即幸運中獎，其餘中獎發票購買品項包含茶葉蛋、巧克力、飲料、泡麵等。
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