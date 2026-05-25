幸運兒是你嗎？全家開出2張千萬統一發票 最低消費21元買飲料就中獎

全家便利商店115年3至4月期統一發票中獎名單公開！共開出11張百萬元以上幸運發票，包括2張特別獎1,000萬元、2張特獎200萬元、5張頭獎20萬元，以及2張雲端發票專屬獎100萬元。其中最幸運的千萬得主，僅花21元購買飲品就抱回1,000萬元大獎，再度掀起「銅板價變身千萬富翁」話題。

全家表示，本期開出的2張特別獎1,000萬元發票皆獎落台中市，分別位於大雅矽品店及台中圓滿店。其中一名幸運消費者只花21元購買飲品，便幸運對中特別獎；另一位則花39元購買FamiCollection抗菌濕紙巾，同樣抱走千萬元獎金。

特獎200萬元部分，共開出2張幸運發票，分別落在后里六家店及新竹縣竹北中正西店。其中一名得主僅花13元購買茶葉蛋，就將200萬元獎金收入囊中；另一名幸運兒則花23元購買泡麵，幸運晉升百萬得主。

此外，本期共有5位消費者獲得頭獎20萬元，開出門市包括台南林森店、桃園米蘭店、新北中和圓通店、高雄先鋒店及澎湖揚帆店。全家統計，這5筆中獎發票消費金額全數不到100元，購買品項涵蓋Let’s Café咖啡、茶葉蛋、巧克力、飲料及泡麵等商品。其中一名幸運得主僅花55元購買Let’s Café大杯經典拿鐵，就幸運對中20萬元獎金。

配合財政部推動雲端發票政策，全家本期也開出2張雲端發票專屬獎100萬元，分別獎落桃園蘆竹大竹店及新北蘆洲保正店。其中一位中獎者僅花45元購買Let’s Café大杯經典美式，即幸運抱回100萬元。

全家指出，本期11位百萬元以上中獎者中，有10位消費金額不到100元，再次證明日常小額消費也有機會創造驚喜。為與民眾分享中獎喜悅，全家同步推出「發票獎金放大術」活動，凡於指定期間內持中獎金額1,000元（含）以下的統一發票至全家門市兌獎，並將獎金存入Fami錢包、全盈+PAY或儲值至悠遊卡、一卡通，即可享10%購物金回饋，最高回饋100元，放大中獎獎金使用效益。