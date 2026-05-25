統一發票開獎 幸運兒全聯139元買火鍋料抱走千萬

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，今早8時起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，末班車也提早30分鐘。高鐵公司稍早再宣布，為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

2026-05-25 15:56