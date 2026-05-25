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統一發票開獎 幸運兒全聯139元買火鍋料抱走千萬
統一發票開獎，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，特別獎開在台中清水中興門市，中獎者消費139元購買火鍋食材，即獲得特別獎1000萬元。
全聯表示，特獎200萬開出門市為高雄鳳山武營，幸運中獎者使用全支付消費107元購買牙線棒，即獲得特獎200萬元。
全聯3、4月份共開出超過26萬個獎項，提醒有來全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己喔。
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