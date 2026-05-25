台南超萌吉祥物「雙鴨」再出動 6場活動搶攻夜市觀光商機

暑假即將來臨，台南市人氣吉祥物「夜奇鴨」與「菜奇鴨」準備再度萌翻台南！繼去年巡迴夜市引發熱潮，市長黃偉哲今宣布，6月至11月將推出6場快閃與行銷活動，並首度公開「鴨鴨網紅宣傳影片」，盼透過超吸睛IP帶動暑假觀光與庶民經濟。

黃偉哲指出，市府近年積極推廣在地特色行銷，繼「魚頭君」後，市場處成功開發「菜奇鴨」與「夜奇鴨」兩兄弟，超萌外型相當吸睛，目前相關周邊商品也在愛國婦人館販售，而「菜奇鴨」6月起將進駐西市場店面，未來2隻吉祥物將不定期巡迴各大夜市。

市場處表示，今年3月推出的菜奇鴨與夜奇鴨周邊商品，一開賣後就迅速完售，也讓不少市民紛紛敲碗加碼，為響應市民期待，此次再推出限定軟膠吊飾、絨毛錢包及磁吸燈箱等小物，同時強化台南夜市品牌形象。

市場處也說，「夜奇鴨」與「菜奇鴨」自出道以來深受大眾喜愛，為豐富民眾遊逛體驗，特別規畫6場行銷活動，內容也包含互動遊戲、扭蛋及打卡抽獎，有興趣的民眾可關注「台南市市場巡禮」粉專掌握動態。

另外，台南市政府今也公開宣傳影片，運用虛實整合技術，畫面中將2隻鴨呆萌「卡哇伊」的模樣融入台南夜市實景，片尾更定格在安平運河夜景，呼應2026年運河通航百年的歷史文化。經發局表示，期盼透過吉祥物的超人氣與可愛商機，攜手帶動台南觀光熱潮與庶民經濟。

「夜奇鴨」與「菜奇鴨」自出道以來深受大眾喜愛，今年3月台南市市場處推出的周邊商品，一開賣後就迅速完售，此次再度加碼推出限定軟膠吊飾、絨毛錢包及磁吸燈箱等小物。記者萬于甄／攝影