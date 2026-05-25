139元買火鍋料中千萬！全聯3、4月統一發票幸運門市曝光

115年3、4月份統一發票稍早開出得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票開出1張特別獎及1張特獎，其中，千萬特別獎開在台中市清水區中興門市，幸運得主僅消費139元購買火鍋食材，就抱回1,000萬元獎金；特獎200萬元則開在高雄市鳳山區武營門市，中獎者透過全支付消費107元購買牙線棒，幸運獲得200萬元大獎。

本期千萬特別獎獎號為「19531471」，獎金200萬元的特獎號碼為「85941329」。3組20萬元頭獎獎號分別為「07225810」、「20231230」、「83518781」。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4,000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1,000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。本期雲端發票專屬獎500元獎同樣增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，不怕搞丟又享有更多中獎機會。

全聯表示，本期共開出超過26萬個獎項，中獎發票領獎期間自6月6日起至9月7日止，提醒3、4月期間曾至全聯消費的民眾儘速對獎，以免與獎金擦身而過。

此外，財政部本期雲端發票專屬500元獎再增開70萬組，鼓勵民眾使用載具儲存發票，提高中獎機會。全聯也持續推廣雲端發票服務，中獎後除會透過E-mail及簡訊主動通知外，消費者於領獎期限內至全聯門市消費時，收銀系統也會主動提醒中獎資訊。

全聯指出，中獎民眾只需攜帶身分證及福利卡即可辦理領獎；若已完成發票歸戶設定，獎金還可直接匯入指定帳戶，讓領獎流程更加便利。