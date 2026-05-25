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高鐵訊號異常影響人數估高達24萬 歷年嚴重延誤一次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵今天受號誌訊號異常影響，調整營運班表並取消原班表各班次列車，上午在高鐵車站內湧現不少行程延誤的旅客。記者許正宏／攝影
台灣高鐵今天受號誌訊號異常影響，調整營運班表並取消原班表各班次列車，上午在高鐵車站內湧現不少行程延誤的旅客。記者許正宏／攝影

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，由於影響一整天，無法估算實際影響人數，但以高鐵日均旅客量推估，影響人數高達24萬人。交通部鐵道局表示，高鐵自通車以來共發生3起重大延誤事件，今天發生事件已啟動調查，後續將依調查結果要求高鐵公司改善。

鐵道局說明，高鐵自2007年通車以來，發生影響旅客規模較大的延誤事件多屬天災或外物入侵等外部因素；因設備或裝置故障所導致的嚴重延遲案例，包含2009年6月11日台北站道岔訊號異常、2013年4月25日台中站號誌電子聯鎖系統故障等，加上今天這起共3件。

鐵道局指出，今早5時38分接獲高鐵公司通報後，即持續掌握事件處理情形，高鐵公司也立即啟動應變措施，包含運轉變更資訊即時揭露、退費賠償資訊公布、到站旅客協助與轉乘引導及跨運具疏運協調等作業。

此外，交通部於第一時間協調臺鐵公司啟動運具聯防機制，包含對號列車增停苗栗站及新烏日站，開放EMU3000型新自強號站票，擴大台鐵西部幹線疏運量能，以降低旅客影響。

鐵道局表示，本事件是高鐵公司於辦理營運前準備作業時，發現苗栗-台中路段號誌訊號異常；至於發生的原因，尚需待收班後釐清。鐵道局也已啟動調查程序，要求高鐵公司確實查明原因並全面檢討設備更新與風險管控機制，後續將依調查結果要求高鐵公司改善。

高鐵 苗栗 鐵道

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