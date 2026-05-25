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統一發票開獎 幸運兒在7-11花45元就中千萬
統一發票開獎，7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、3張200萬特獎、7張雲端發票專屬獎100萬，共有12名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花45元就中1000萬元、200萬特獎得主更只花50元。
統一超表示，此次2位千萬幸運兒，一人在台北市大同區的7-ELEVEN延埕門市花166元購買鮮食、飯糰、雞胸肉；一人在桃園市大園區的7-ELEVEN東懋門市花45元購買飲品。
而3位2百萬特獎得主一人在台南市中區的7-ELEVEN赤崁門市花59元購買零食；一人在高雄市小港區的7-ELEVEN強民門市花50元購買CITY CAFE；一人在台南市永康區的7-ELEVEN瓏埔門市花200元購買民生用品。
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