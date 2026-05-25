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好熱！ 夏天也是心肌梗塞高峰期 醫：「3大危險因子」恐讓血管撐不住

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
近日高溫炎熱，心臟血管外科醫師提醒，注意「溫差劇烈變化」對心臟的負擔。本報資料照片
近日高溫炎熱，心臟血管外科醫師提醒，注意「溫差劇烈變化」對心臟的負擔。本報資料照片

中央氣象署今針對全台13個縣市發布高溫資訊，部分地區更飆破38度，衛福部也公布近期熱傷害就醫人次，今年5月截至5月24日，就診累計已達172人次，雖然未超越去年同期，但昨（5／24）單日熱傷害共13人次，醫師提醒，夏季高溫會讓心血管疾病風險大增，尤其高齡者、三高患者及本身就有心血管疾病的人，更是高危險群。

台安醫院心臟血管外科主治醫師許宏隆表示，高溫對心血管最大的威脅，主要來自「溫差劇烈變化」。許多人長時間待在冷氣房內，一走到戶外就面臨高溫環境，短時間的劇烈溫差，容易讓血管快速擴張與收縮，導致血壓波動，甚至出現頭暈、心悸等症狀。

「有心血管疾病的人，血管調節能力本來就比較差，面對環境突然變化時，心臟負擔就會變得更重。」許宏隆說，部分患者甚至可能因此誘發心律不整、心肌缺氧，嚴重時恐演變成心肌梗塞或腦中風。

除了溫差之外，「水分不足」也是夏季心血管疾病的重要風險。許宏隆表示，高溫下人體大量流汗，若沒有適時補充水分，血液會變得較濃稠，增加血栓形成風險，進一步提高血管阻塞機率。

夏天天氣悶熱，不少人食欲下降，反而偏好重口味、重鹹或冰冷飲食，但這些飲食習慣對心血管同樣不利。許宏隆提醒，若攝取過多高油、高鹽食物，容易造成血壓波動與心血管負擔增加，民眾仍應維持均衡飲食，避免因為貪圖一時清涼飲品，刺激血管急速收縮。

過去不少民眾認為冬天才是心血管疾病好發季節，但近年研究已發現，極端高溫同樣會提高心血管死亡風險。許宏隆指出，慢性病患者在高溫環境下，比一般人更容易受到影響。本身已有心臟病、高血壓、高血脂、高血糖等慢性病患者，以及具有家族病史、肥胖、高齡族群，都屬於高風險對象。

「年紀大的人，身體調節能力比較差，一定要更加小心高溫威脅。」許宏隆呼籲，民眾應掌握三大保命原則，包括「避免劇烈溫差」、「隨時補充水分」以及「清淡飲食」。進出冷氣房時不要忽冷忽熱，外出應適度補水，即使沒感到口渴也要定時喝水；飲食則盡量少油、少鹽、少糖，以保護心血管健康。

心肌梗塞 高溫 衛福部

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