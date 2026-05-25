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加強下班尖峰疏運 高鐵南港-台中加開全車自由座「每小時增至5班」
高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，今早8時起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，末班車也提早30分鐘。高鐵公司稍早再宣布，為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。
高鐵公司說明，針對南港-台中今下班尖峰時段將加開8班疏運，分別增開6班次南港站至台中站、2班次台中站至南港站的全車自由座（商務車廂除外）列車，沿途停靠各站。
總計增開後，南港站17時至20時南下方向、台中站17時至18時北上方向，每小時將可提供5班次列車服務。
加班車資訊如下：
1.南港站發車：南下8523車次(17:30)、8525車次(17:50)、8527車次(18:10)、8529車次(18:30)、8531車次(19:10)、8533車次(19:30)
2.台中站發車：北上8522車次(17:19)、8524車次(17:39)
高鐵公司提醒，今日全日調整營運班表，以每小時自端點站（南港站、左營站）開出3班次列車營運模式服務旅客（整點、20分、40分），敬請旅客特別留意。
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