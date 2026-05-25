加強下班尖峰疏運 高鐵南港-台中加開全車自由座「每小時增至5班」

高鐵今早因苗栗路段發生訊號異常，今早8時起取消原班表各車次，改每小時由端點站各分別發出3班次列車，末班車也提早30分鐘。高鐵公司稍早再宣布，為加強南港-台中站通勤旅客需求，下班尖峰時段再加開8班區間車，每小時將從發出3班列車增至5班。

高鐵公司說明，針對南港-台中今下班尖峰時段將加開8班疏運，分別增開6班次南港站至台中站、2班次台中站至南港站的全車自由座（商務車廂除外）列車，沿途停靠各站。

總計增開後，南港站17時至20時南下方向、台中站17時至18時北上方向，每小時將可提供5班次列車服務。