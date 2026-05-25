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中華郵政6/1起 寄美國小額郵件可代收代繳關稅

中央社／ 台北25日電

中華郵政今天表示，6月1日起開辦「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，並同步恢復收寄寄往美國商品類郵件。　　　　　　　

美國政府自114年8月29日起，全面暫停低價商品的小額豁免（de minimis）關稅優惠，致寄往美國內裝物品價值800美元（約新台幣2萬5157元）（含）以下的郵件，均須於寄送前預先完成關稅繳納程序，始得辦理進口通關及投遞作業。

為了配合新規，中華郵政6月1日起推出「出口美國國際郵件委託代寄件人繳納關稅服務」，由中華郵政合作的美國報關業者代向美國海關辦理關稅申報及繳納作業，郵件完成清關後交由美國郵政（USPS）投遞。

中華郵政指出，寄件人於EZPost系統製作託運單時，系統將依申報的內裝物品價值，自動計算應繳稅費（含關稅及代收手續費），交寄郵件時，稅費及郵資應併同繳納。

依美國目前規定，文件、價值100美元（含）以下非商業性禮品及書籍等特定品項，仍屬免稅範圍；商品價值800美元（含）以下郵件，關稅按商品申報價值10%計算，另支付報關業者收取的代辦手續費（關稅計算方式依美國海關最新規定辦理，並公告於中華郵政全球資訊網）。

商品價值超過800美元的郵件，則維持現行作業，由美國郵政於投遞時向收件人收取相關稅費。

中華郵政 關稅 美國

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