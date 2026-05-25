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好運連發！萊爾富「這門市」花45元抱走千萬發票大獎

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

好運降臨萊爾富！115年3-4月期統一發票於25日正式開獎，萊爾富本期共開出1張特別獎1,000萬元、2張頭獎20萬元幸運發票，其中最令人羨慕的千萬得主，竟然只花40元購買2罐飲料，就一舉抱走1,000萬元特別獎，堪稱「最強40元致富傳說」。

115年3-4月期統一發票25日開獎，特別獎1,000萬元中獎號碼為「19531471」；頭獎20萬元中獎號碼則為「07225810」及「20231230」。萊爾富表示，本期幸運之神降臨台中市的「梧棲大智店」，成功開出1張特別獎1,000萬元發票。這位幸運消費者當時僅花費40元，購買2罐光泉冷泡茶王烏龍，沒想到隨手買飲料、發票一存，竟直接成為千萬富翁。

除了千萬大獎外，萊爾富本期亦同步開出2張頭獎20萬元發票。其中一位幸運得主於新北市「新莊輔園店」購買茶樹舒涼感衛生棉，即幸運對中頭獎20萬元；另一位得主則在桃園市「八德德榮店」消費125元，就抱回20萬元獎金。萊爾富也呼籲，中獎民眾記得留意兌獎期限，別讓財神爺擦身而過，把握機會將好運真正帶回家。

隨著5月氣溫逐步攀升，消費者對冰涼飲品的需求也持續升溫。看準夏季冰飲商機，萊爾富5月27日起至6月23日推出「果C果昔」優惠活動，原價89元系列任選兩杯119元，全面搶攻夏日飲品市場！

統一發票 台中市 萊爾富

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