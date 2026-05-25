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是你嗎？7-ELEVEN開出12名發票大獎 一名幸運兒只花45元就中千萬

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

7-ELEVEN配合財政部最新一期2026年3~4月統一發票開獎活動，開出兩張千萬特別獎、三張200萬特獎、七張雲端發票專屬獎1百萬，共有12名幸運兒，其中一位超級幸運兒只花45元就中1,000萬元、200萬特獎得主更只花50元。

統一超商（2912）統計有兩位消費者獲得千萬大獎，包含一人在台北市大同區的7-ELEVEN延埕門市花166元購買鮮食、飯糰、雞胸肉；一人在桃園市大園區的7-ELEVEN東懋門市花45元購買飲品。三位獲得200萬特獎！一人在台南市中區的7-ELEVEN赤崁門市花59元購買零食；一人在高雄市小港區的7-ELEVEN強民門市花50元購買CITY CAFE；一人在台南市永康區的7-ELEVEN瓏埔門市花200元購買民生用品。

七位雲端發票專屬獎100萬得主，包含一人在台北市南港區的7-ELEVEN港泰門市花25元購買飲品；一人在彰化縣二林鎮的7-ELEVENㄚ樺門市花243元購買泡麵、鮮食。一人在台南市安平區的7-ELEVEN Fresh亞萬門市花費100元購買民生用品；一人在台中市北區的7-ELEVEN婷婷門市花費35元購買零食；一人在新竹市北區的7-ELEVEN盛天門市花10元購買統一麥香奶茶；一人在彰化縣彰化市的7-ELEVEN彰和門市花142元購買民生用品；一人在彰化縣埔鹽鄉的7-ELEVEN好修門市花256元購買飲品、購物袋、冰品。

7-ELEVEN提醒，2026年1~2月期尚有超過18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在115年7月6日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過uniopen會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數，本期將於115年5月25日開獎，記得到發票日誌裡面橘色「uniopen會員載具抽獎」按鈕查詢，提醒領獎日期只到115年7月20日止！在7-ELEVEN獨家獎金放大秘訣分享，把發票存入「OPENPOINT APP發票日誌」若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取-中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冰品、飲料等逾30種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金2倍！

統一發票 雲端發票 飯糰

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